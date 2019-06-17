Актёр Соколов идёт в депутаты потому, что Федермессер "раскатали в асфальт"

Народный артист России Андрей Соколов подал в окружную комиссию 43-го избирательного округа Москвы документы на выдвижение кандидатом в депутаты Мосгордумы. Своё решение он объяснил отказом от участия в выборах по этому же округу директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюты Федермессер.

Соколов заявил, что решение выдвигаться было принято после того, как Федермессер "закатали в асфальт". До этого, как сформулировал актёр, "мы старались не вылезать", не уточнив при этом, кто такие "мы".

Отдельно Соколов отметил, что ему поступали предложения выдвинуться кандидатом в депутаты от политических партий, однако он решил пойти на выборы самовыдвиженцем, и теперь будет собирать подписи для регистрации.

В 43-м избирательном округе Москвы, который включает в себя районы Арбат, Пресненский и Хамовники, одной их первых кандидатом в депупаты выдвинулась юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, известная расследованиями в отношении компаний бизнесмена и "повара Путина" Евгения Пригожина. После того, как от этого же округа в депутаты решила идти Нюта Федермессер, которая на последних выборах мэра Москвы входила в штаб Сергея Собянина, многие сторонники Алексея Навального обвинили её в спойлерстве и исполнении заказа московских властей.

В субботу Федермессер неожиданно заявила о снятии своей кандидатуры. Своё решение она объяснила тем, что последние два месяца перевернули её представления "о границах допустимого в критике". Федермессер написала, что поражена "насколько озлобленными и, главное, лживыми" могут быть люди, которых она считала "близкими по мировоззрению". Она также отметила, что "вымотана эмоционально", "надломлена" и "уступает тем, кто сильнее". "Видимо, броня Соболь крепче", - резюмировала директор центра паллиативной помощи.

После этого о своём выдвижении в 43-м округе заявили известный футболист, в прошлом нападающий сборной России, Дмитрий Булыкин, и вот теперь – актёр Андрей Соколов. Кроме них в гонке участвует бывший лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин.