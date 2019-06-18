"Гнобил диссидентов, вписался в рынок": сетевой некролог Филиппа Бобкова

В уже почтенном возрасте 93 лет умер Филипп Денисович Бобков - человек, который сперва был генералом КГБ, а потом - сотрудником Гусинского.

Смерть такого человека не могла оставить публику равнодушной.

Караульный:

Невероятного масштаба человек был.

Кирилл Шулика:



Пишут, что умер легендарный и неодократно вспоминаемый нашей редакцией Филипп Денисович Бобков. Тот самый сотрудник КГБ, работавший по диссидентам, а у Гусинского курировавших тех самых журналистов, многие из которых считают себя эталонами мораль и нравственности.

Борис Межуев:

Через день после юбилея шефа ушел из жизни один из самых известных его подчиненных, о котором мало что известно реально тем не менее.

Альфред Кох:

Умер генерал КГБ Ф.Д.Бобков. Главный борец с инакомыслием и диссидентами в андроповском КГБ. Основатель Пятого Главного управления КГБ СССР.

Один из создателей медиаимперии Гусинского (НТВ, Эхо Москвы и т.д.).

Сейчас Венедиктов заверещит: ложь, неправда, Бобков не имел никакого отношения!

Но это - правда.

Илья Крамник:

Бобков умер? Живая (теперь уже нет) иллюстрация поговорки: не можешь предотвратить безобразие - возглавь оное.

Алексей Алешковский:

В 16 лет ушел на фронт, гнобил диссидентов, вписался в рынок. Человек-эпоха.

Антон Орехъ:



Умер генерал Филипп Бобков. Человек, который немало сделал для того, чтобы Владимиру Высоцкому жизнь мёдом не казалась. Но подробностей Бобков тщательно избегал. Говорят, у него была очень большая коллекция записей Владимира Семеныча и знал он его творчество прекрасно. Прожил Бобков 93 года. Люди его склада и службы вообще живут долго.

Мюсли вслух:



"Диссидентов всех начальник, демократов командир", как шутили в перестройку.



После краха Советской власти Бобков работал в 1992-2001 гг. у олигарха Гусинского начальником аналитического управления группы "Мост". Написал мемуары, к сожалению, высокохудожественные, в которых сложно отличить правду от вымысла. Например, как генерал Бобков много лет стремился вернуть крымских татар в Крым, немцев - в Поволжье, турок-месхетинцев - в Грузию, но ЦК КПСС всему этому мешал. Как генерал Бобков предупреждал ЦК КПСС о назревающих межнациональных конфликтах, но его не слушали. Как он помогал художникам, писателям и музыкантам.



После выхода в свет мемуаров Бобков регулярно давал интервью, в которых пересказывал страницы книги и с важным видом изрекал банальности.



В общем, хорошо пожил генерал Бобков, а главное - долго.

Александр Дюков:

Надеюсь, однажды у нас появятся нормальные киноделы (или, что вероятнее, НВО подсуетится) и о Бобкове снимут байопик.

Мария Баронова:



Самое время посмотреть интервью, которое Антон Желнов и Илья Васюнин (sic!), сделали с Филиппом Денисовичем Бобковым для Дождя 5,5 лет назад.



Собственно, Васюнин его тогда на интервью с камерами и уломал. Изначально они просто приехали в подмосковный санаторий, где жил Бобков, поговорить.



Тут хочется добавить, что у Желнова есть отдельный красивый дар описывать, что герои его репортажей или фильмов делали за кадром. Как смотрели, что рассказывали, какое вообще было ощущение от человека.



Антон тогда рассказывал, как Бобков в итоге долго-долго разговаривал с ними, а потом вышел, проводил до какой-то точки в бесконечно длинном и тихом ведомственном санатории, над которым наверное никогда не зайдет солнце страны, которой нет, и долго смотрел им вслед, думая о чем-то своем, старческом.

Антон Желнов:

Бобков есть и в нашем фильме о Бродском. По сути, это единственные изображения генерала и самый сложный разговор и самое сложное продюсирование, которые были у меня.

Алексей Ушаков:

Вчера умер интересный персонаж отечественной истории - генерал КГБ Филипп Бобков. Начальник 5-го отдела, который занимался борьбой с идеологическими диверсиями. По этому поводу выложили интервью с ним 98 года. Самое любопытное - его спрашивают о количестве секретных сотрудников КГБ, он отвечает:

"агентуры было немного. В средней российской области 300-500. В крупных областях типа свердловской - тысячи полторы"

Офигеть! ))) Для него это НЕМНОГО?! (Я -то думал, что агентов КГБ было МНОГО - тыщщи полторы на всю страну!)

Фактически эти цифры означают, что общее количество секретных агентов КГБ в СССР было примерно 40-50 тысяч человек! Представьте, 50 000 человек, которые следили за гражданами СВОЕЙ страны, состояли на финансировании, регулярно писали отчеты, у них были офицеры-кураторы, которые тоже получали финансирование и писали отчеты, помимо зарегистрированных агентов были еще и т.н. "контакты", тобишь - добровольные нерегулярные помощники из населения, на которых тоже выделялись какие-то средства.

Теперь абсолютно ясно почему и зачем ГБ занималась преследованием различного рода инакомыслящих!

Например, неужели 25-летний Бродский представлял какую-то реальную опасность для страны, ее политической системы или идеологии? Нет, конечно! Но всей этой огромной кодле, которая в основном занималась производством сов.секретной макулатуры, нужно было каким-то образом оправдывать статус и само свое существование. Поэтому она активно занималась изображением бурной деятельности, поиском врагов, ловлей призраков и взаимным очковтирательством с начальством.

Удивительно - как при таких раскладах СССР не рухнул лет на двадцать раньше! )

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Владимир Сев:



Человек, из-за которого многие были "невыездными", человек разгромивший русскую литературу 70-х. Сажавший диссидентов. Человек, помогавший Гусинскому уничтожить правительство реформаторов.

За почти 30 лет после падения совка никто даже не попытался расследовать его деятельность, наоборот - охотно брали интервью, печатали мемуары.

А вы и дальше ждите открытия архивов.

Александр Подрабинек:

Бывший чекист и автор ЕЖа генерал-майор КГБ Алексей Кондауров сообщил о смерти своего бывшего шефа генерала армии Филиппа Денисовича Бобкова. «Личность во всех смыслах незаурядная, – пишет один генерал о другом. – Человек, которому я многим обязан в жизни».

Правду сказать, бывшему начальнику 5-го главного управления КГБ СССР Филиппу Бобкову многие люди многим в жизни обязаны. Одни, как Кондауров, – оперативным и палаческим опытом, орденами, продвижением по службе и генеральскими погонами. Другие, как многие честные люди в нашей стране, – тюрьмами, ссылками, лагерями, психбольницами, внесудебными расправами, гнетом и репрессиями. Бывший СМЕРШевец, Филипп Бобков более 30 лет профессионально занимался преследованием инакомыслящих.

Что и говорить, незаурядный был человек, палач широкого профиля. За то его и ценило начальство, партийное руководство и грязноватый послеперстроечный российский бизнес.

Грешно и глупо радоваться смерти кого бы то ни было, но меня греет надежда, что если существует высшая справедливость, то теперь он ее удостоится.

Генерал Кондауров говорит: «Мир его праху». А я говорю: «Нет, не будет ему мира. По его делам воздастся и ему».

Павел Матвеев:

Если характеризовать сущность этого человека одним словом, то слово это будет — упырь. Если двумя, то — упырь лютый.

В брежневско-андроповские времена из числа высшего лубянского начальства ни у кого больше, за исключением самого главы тайной политической полиции Юрия Андропова, не было такой зловещей репутации, как у Филиппа Бобкова. Которого собственные подчинённые и сослуживцы из других управлений этого учреждения за глаза иначе как Бобок и не называли. Аллюзия, разумеется, была именно та — литературная.

Глеб Морев:

Умер Бобков. Единственное обстоятельство, при котором об этом можно было бы пожалеть - то, что он не дожил до суда. Но это обстоятельство - к сожалению, из разряда фантастики.

Игорь Эйдман:

Он был палачом и сталинистом, но войдет в историю, прежде всего, как один из пионеров ГБешно-олигархического сотрудничества. Я склонен верить словам покойного Малашенко о том, что в бизнесе Гусинского Бобков никакой реальной роли не играл и получал свою немаленькую зарплату за писание бессмысленных «аналитических» бумаг только потому, что неумный и крайне тщеславный олигарх тешил таким образом свое самолюбие. Еще бы, недавно Гусинский был бедным еврейским мальчиком, смертельно боявшимся всесильной политической полиции, а теперь у него на побегушках - сам страшный генерал Бобков, гроза советской интеллигенции.

В первый период олигархо-ГБешного сотрудничества нувориши смотрели на чекистов сверху вниз, как на свою обслугу. Один олигарх (он и сейчас наплаву), например, с гордость рассказывал мне в конце 90-х, как чекисты прослушивают все, происходящее в высших правительственных кабинетах, а потом продают ему эту информацию.

Олигархи были уверены тогда, что купили фсбешников со всеми потрохами. Однако, как оказалось, чекисты просто затаились на время и копили силы для реванша. После прихода к власти Путина, они сами стали олигархами. Из старого елицинского олигархата уцелели только те, кто сразу согласился на новые условия коалиции с чекистами, на роль их младших (по-крайней мере политически) партнеров.

Чекистско-олигархическая коалиция сделала Путина президентом, потому что он был мостиком между чекистами, олигархами, либеральной элитой, преступным миром. Он был своим в доску «Володей» и для Авена с Чубайсом, и для Патрушева с Бортниковым, и для Кумарина с Петровым, и для Березовского с Абрамовичем. Со временем он предложил всем им новые правила игры, уничтожил самых амбициозных, типа Кумарина и Березовского, остальных оставил в правящей мафии на условиях безоговорочного признания власти нового крестного отца.

Константин Синюшин:

Говорят сегодня умер Филипп Бобков. Люди, которые его вот сегодня проклинают, пожалуй, могут стать много более опасными, чем был он сам в эти совершенно вегетарианские годы советской власти, в том числе, ставшие таковыми и благодаря лично Бобкову.

Иван Шаблов:

Дмитрий Язов и Владимир Долгих в этом году отметят 95 лет, Николай Рыжков - 90, Егор Лигачёв - 99 лет.