"Гнобил диссидентов, вписался в рынок": сетевой некролог Филиппа Бобкова

В уже почтенном возрасте 93 лет умер Филипп Денисович Бобков - человек, который сперва был генералом КГБ, а потом - сотрудником Гусинского.
Смерть такого человека не могла оставить публику равнодушной.
Невероятного масштаба человек был.
Кирилл Шулика:
Пишут, что умер легендарный и неодократно вспоминаемый нашей редакцией Филипп Денисович Бобков. Тот самый сотрудник КГБ, работавший по диссидентам, а у Гусинского курировавших тех самых журналистов, многие из которых считают себя эталонами мораль и нравственности.
Через день после юбилея шефа ушел из жизни один из самых известных его подчиненных, о котором мало что известно реально тем не менее.
Умер генерал КГБ Ф.Д.Бобков. Главный борец с инакомыслием и диссидентами в андроповском КГБ. Основатель Пятого Главного управления КГБ СССР.
Один из создателей медиаимперии Гусинского (НТВ, Эхо Москвы и т.д.).
Сейчас Венедиктов заверещит: ложь, неправда, Бобков не имел никакого отношения!
Но это - правда.
Бобков умер? Живая (теперь уже нет) иллюстрация поговорки: не можешь предотвратить безобразие - возглавь оное.
В 16 лет ушел на фронт, гнобил диссидентов, вписался в рынок. Человек-эпоха.
Антон Орехъ:
Умер генерал Филипп Бобков. Человек, который немало сделал для того, чтобы Владимиру Высоцкому жизнь мёдом не казалась. Но подробностей Бобков тщательно избегал. Говорят, у него была очень большая коллекция записей Владимира Семеныча и знал он его творчество прекрасно. Прожил Бобков 93 года. Люди его склада и службы вообще живут долго.
Мюсли вслух:
"Диссидентов всех начальник, демократов командир", как шутили в перестройку.
После краха Советской власти Бобков работал в 1992-2001 гг. у олигарха Гусинского начальником аналитического управления группы "Мост". Написал мемуары, к сожалению, высокохудожественные, в которых сложно отличить правду от вымысла. Например, как генерал Бобков много лет стремился вернуть крымских татар в Крым, немцев - в Поволжье, турок-месхетинцев - в Грузию, но ЦК КПСС всему этому мешал. Как генерал Бобков предупреждал ЦК КПСС о назревающих межнациональных конфликтах, но его не слушали. Как он помогал художникам, писателям и музыкантам.
После выхода в свет мемуаров Бобков регулярно давал интервью, в которых пересказывал страницы книги и с важным видом изрекал банальности.
В общем, хорошо пожил генерал Бобков, а главное - долго.
Надеюсь, однажды у нас появятся нормальные киноделы (или, что вероятнее, НВО подсуетится) и о Бобкове снимут байопик.
Мария Баронова:
Самое время посмотреть интервью, которое Антон Желнов и Илья Васюнин (sic!), сделали с Филиппом Денисовичем Бобковым для Дождя 5,5 лет назад.
Собственно, Васюнин его тогда на интервью с камерами и уломал. Изначально они просто приехали в подмосковный санаторий, где жил Бобков, поговорить.
Тут хочется добавить, что у Желнова есть отдельный красивый дар описывать, что герои его репортажей или фильмов делали за кадром. Как смотрели, что рассказывали, какое вообще было ощущение от человека.
Антон тогда рассказывал, как Бобков в итоге долго-долго разговаривал с ними, а потом вышел, проводил до какой-то точки в бесконечно длинном и тихом ведомственном санатории, над которым наверное никогда не зайдет солнце страны, которой нет, и долго смотрел им вслед, думая о чем-то своем, старческом.
Бобков есть и в нашем фильме о Бродском. По сути, это единственные изображения генерала и самый сложный разговор и самое сложное продюсирование, которые были у меня.
Вчера умер интересный персонаж отечественной истории - генерал КГБ Филипп Бобков. Начальник 5-го отдела, который занимался борьбой с идеологическими диверсиями. По этому поводу выложили интервью с ним 98 года. Самое любопытное - его спрашивают о количестве секретных сотрудников КГБ, он отвечает:
"агентуры было немного. В средней российской области 300-500. В крупных областях типа свердловской - тысячи полторы"
Офигеть! ))) Для него это НЕМНОГО?! (Я -то думал, что агентов КГБ было МНОГО - тыщщи полторы на всю страну!)
Фактически эти цифры означают, что общее количество секретных агентов КГБ в СССР было примерно 40-50 тысяч человек! Представьте, 50 000 человек, которые следили за гражданами СВОЕЙ страны, состояли на финансировании, регулярно писали отчеты, у них были офицеры-кураторы, которые тоже получали финансирование и писали отчеты, помимо зарегистрированных агентов были еще и т.н. "контакты", тобишь - добровольные нерегулярные помощники из населения, на которых тоже выделялись какие-то средства.
Теперь абсолютно ясно почему и зачем ГБ занималась преследованием различного рода инакомыслящих!
Например, неужели 25-летний Бродский представлял какую-то реальную опасность для страны, ее политической системы или идеологии? Нет, конечно! Но всей этой огромной кодле, которая в основном занималась производством сов.секретной макулатуры, нужно было каким-то образом оправдывать статус и само свое существование. Поэтому она активно занималась изображением бурной деятельности, поиском врагов, ловлей призраков и взаимным очковтирательством с начальством.
Удивительно - как при таких раскладах СССР не рухнул лет на двадцать раньше! )
Владимир Сев:
Человек, из-за которого многие были "невыездными", человек разгромивший русскую литературу 70-х. Сажавший диссидентов. Человек, помогавший Гусинскому уничтожить правительство реформаторов.
За почти 30 лет после падения совка никто даже не попытался расследовать его деятельность, наоборот - охотно брали интервью, печатали мемуары.
А вы и дальше ждите открытия архивов.
Бывший чекист и автор ЕЖа генерал-майор КГБ Алексей Кондауров сообщил о смерти своего бывшего шефа генерала армии Филиппа Денисовича Бобкова. «Личность во всех смыслах незаурядная, – пишет один генерал о другом. – Человек, которому я многим обязан в жизни».
Правду сказать, бывшему начальнику 5-го главного управления КГБ СССР Филиппу Бобкову многие люди многим в жизни обязаны. Одни, как Кондауров, – оперативным и палаческим опытом, орденами, продвижением по службе и генеральскими погонами. Другие, как многие честные люди в нашей стране, – тюрьмами, ссылками, лагерями, психбольницами, внесудебными расправами, гнетом и репрессиями. Бывший СМЕРШевец, Филипп Бобков более 30 лет профессионально занимался преследованием инакомыслящих.
Что и говорить, незаурядный был человек, палач широкого профиля. За то его и ценило начальство, партийное руководство и грязноватый послеперстроечный российский бизнес.
Грешно и глупо радоваться смерти кого бы то ни было, но меня греет надежда, что если существует высшая справедливость, то теперь он ее удостоится.
Генерал Кондауров говорит: «Мир его праху». А я говорю: «Нет, не будет ему мира. По его делам воздастся и ему».
Если характеризовать сущность этого человека одним словом, то слово это будет — упырь. Если двумя, то — упырь лютый.
В брежневско-андроповские времена из числа высшего лубянского начальства ни у кого больше, за исключением самого главы тайной политической полиции Юрия Андропова, не было такой зловещей репутации, как у Филиппа Бобкова. Которого собственные подчинённые и сослуживцы из других управлений этого учреждения за глаза иначе как Бобок и не называли. Аллюзия, разумеется, была именно та — литературная.
Умер Бобков. Единственное обстоятельство, при котором об этом можно было бы пожалеть - то, что он не дожил до суда. Но это обстоятельство - к сожалению, из разряда фантастики.
Он был палачом и сталинистом, но войдет в историю, прежде всего, как один из пионеров ГБешно-олигархического сотрудничества. Я склонен верить словам покойного Малашенко о том, что в бизнесе Гусинского Бобков никакой реальной роли не играл и получал свою немаленькую зарплату за писание бессмысленных «аналитических» бумаг только потому, что неумный и крайне тщеславный олигарх тешил таким образом свое самолюбие. Еще бы, недавно Гусинский был бедным еврейским мальчиком, смертельно боявшимся всесильной политической полиции, а теперь у него на побегушках - сам страшный генерал Бобков, гроза советской интеллигенции.
В первый период олигархо-ГБешного сотрудничества нувориши смотрели на чекистов сверху вниз, как на свою обслугу. Один олигарх (он и сейчас наплаву), например, с гордость рассказывал мне в конце 90-х, как чекисты прослушивают все, происходящее в высших правительственных кабинетах, а потом продают ему эту информацию.
Олигархи были уверены тогда, что купили фсбешников со всеми потрохами. Однако, как оказалось, чекисты просто затаились на время и копили силы для реванша. После прихода к власти Путина, они сами стали олигархами. Из старого елицинского олигархата уцелели только те, кто сразу согласился на новые условия коалиции с чекистами, на роль их младших (по-крайней мере политически) партнеров.
Чекистско-олигархическая коалиция сделала Путина президентом, потому что он был мостиком между чекистами, олигархами, либеральной элитой, преступным миром. Он был своим в доску «Володей» и для Авена с Чубайсом, и для Патрушева с Бортниковым, и для Кумарина с Петровым, и для Березовского с Абрамовичем. Со временем он предложил всем им новые правила игры, уничтожил самых амбициозных, типа Кумарина и Березовского, остальных оставил в правящей мафии на условиях безоговорочного признания власти нового крестного отца.
Говорят сегодня умер Филипп Бобков. Люди, которые его вот сегодня проклинают, пожалуй, могут стать много более опасными, чем был он сам в эти совершенно вегетарианские годы советской власти, в том числе, ставшие таковыми и благодаря лично Бобкову.
Дмитрий Язов и Владимир Долгих в этом году отметят 95 лет, Николай Рыжков - 90, Егор Лигачёв - 99 лет.
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