Путин назначил внука Громыко послом России в Мали

Президент России Владимир Путин в понедельник назначил Игоря Громыко новым чрезвычайным и полномочным послом в Республике Мали. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от обязанностей посла России в Мали и Нигере по совместительству Алексея Дульяна. Он занимал эту должность с 2010 года.

Игорь Громыко – внук председателя Президиума Верховного Совета СССР и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. С 2003 по 2006 занимал должность советника-посланника посольства России в Армении. В 2007 году был назначен на должность заместителя директора четвертого департамента стран СНГ. В 2009 по 2014 год был постпредом России при уставных и других органах СНГ в Минске.