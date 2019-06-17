Суд в Пскове перенёс заседание из-за присутствия на нём СМИ

В Пскове в понедельник суд перенёс заседание по иску вдовы погибшего в Сирии прапорщика к военному комиссариату из-за того, что на процесс аккредитовались СМИ, в том числе и съемочная группа Радио Свобода. Об этом корреспонденту РС сообщили в пресс-службе суда.

Военный комиссариат узнав, что на процессе будут присутствовать СМИ, посчитал, что заседание нужно отложить. Выступающий защитником в деле Наталии Григоровой Михаил Вяткин подтвердил Радио Свобода, что на заседании судья объявила о переносе, но уточнил, что не знал о том, что это связано с прессой. По его информации, причина могла заключаться в загруженности сотрудников военкомата.

Иск Григоровой в Псковском городском суде был зарегистрирован 19 февраля 2019 года. Её супруг прапорщик Николай Григоров погиб 6 марта 2018 года в Сирии, когда при заходе на посадку на аэродром Хмеймим разбился самолет АН-26 с 39 российскими военнослужащими. Вдова военнослужащего пытается добиться от военкомата повышенной пенсии, так как участники военной операции в Сирии указом президента были приравнены к ветеранам боевых действий.

Чиновники отказываются платить семье повышенную пенсию, потому что Григоров – не ветеран боевых действий. По их мнению, рапорт для получения этого звания должен был написать сам погибший солдат.