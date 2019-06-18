Президент Туркмении назначил сына губернатором региона

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара губернатором одного из регионов страны.

36-летний Сердар Бердымухамедов стал хякимом Ахалского велаята. Этот регион находится на юге центральной части Туркмении, там живет около 1 миллиона человек. Речь идёт о территориях, прилегающих к столице страны Ашхабаду, но сама столица в состав велаята не входит.

В январе нынешнего года сын президента был назначен заместителем руководителя этого региона.

Как отмечает Радио Азатлык (Туркменская служба РС), с 2016 года, когда Сердар Бердымухамедов стал депутатом парламента, его общественно-политическая активность заметно возросла. Он успел побывать заместителем министра иностранных дел.

В официальных публикациях, сына президента Туркменистана называли "сыном народа", а его публичные появления вместе с отцом "символом преемственности поколений" - пишет Радио Азатлык. Сын президента участовал в ряде зарубежных визитов совоего отца и вёл переговоры в том числе с представителями России.

Президент Бердымухамедов правит Туркменией с 2006 года, когда умер его предшественник Сапармурат Ниязов. Критики властей страны и правозащитники утверждают, что правление Бердымухамедова ознаменовалось таким же подавлением инакомыслия, как и при Ниязове. Нынешний президент так же эксцентричен, как и его предшественник, и поощряет культ собственной личности. Его называют "Лидер нации" и "Аркадаг" (Покровитель), он исполняет песни собственного сочинения, увлекается автогонками и верховой ездой, сочиняет стихи и книги; все эти увлечения широко освещаются государственными СМИ Туркмении.