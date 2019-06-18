Правительство РФ предложило изымать землю за мусор и сорняки

Министерство экономического развития России предложило изымать земельные участки у граждан при нарушении требований пожарной безопасности. Поправки в Земельный и Гражданский кодексы, а также в закон "О пожарной безопасности" опубликованы на официальном портале нормативно-правовых актов.

Перечень этих нарушений будет определен в специальном акте правительства. В документе упоминаются такие нарушения как "зарастание земельного участка сорной растительностью и накопление бытовых отходов".

Законопроект предусматривает, что владельцу или арендатору земли будут выданы предписания об устранении нарушений, если они не будут выполнены в установленный срок, то местные власти смогут обратиться в суд, который примет решение об изъятии участка. Затем его продадут на открытых торгах. Вырученные средства вернут владельцу за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов.

Согласно документам, изымать земельные участки в случае нарушений предлагают вне зависимости от статуса владельца. Исключением являются только случаи, когда участок находится в ипотеке, или против его собственника возбуждено дело о банкротстве.

Сейчас штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляют до 5 тысяч рублей.

Заместитель председателя Московского союза садоводов Полина Тришина сказала РБК, что захламленные участкидействительно представляют угрозу пожарной безопасности. Однако она выразила опасения, что предложение изымать такие участки в некоторых случаях могут санкционировать рейдерство со стороны государства и заинтересованных лиц.

Законопроект был разработан в рамках выполнения указа президента России Владимира Путина. В апреле в Забайкальском крае от природных пожаров пострадали 17 населенных пунктов. Пострадавшими от них признали почти 650 человек. Ущерб предварительно оценивался в 1 миллиард рублей.