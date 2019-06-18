Бывший президент организации европейских футбольных ассоциаций УЕФА, чемпион Европы в составе французской сборной Мишель Платини задержан для допроса по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает газета Le Monde и агентство Reuters. По данным изданий, он вызван к следователям как свидетель.
По тому же делу, пишет издание Mediapart, также был допрошен бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан, занимавший пост в правительстве во время президентства Николя Саркози.
Катар получил право на проведение чемпионата мира-2022 по итогам голосования на исполкоме международной федерации футбола ФИФА в декабре 2010 года. Тогда же право на проведение чемпионата мира 2018 года было отдано России.
Сразу после этого решения, британские СМИ опубликовали ряд расследований о том, что эти решения были приняты из-за коррупции. Эта информация была проверена независимой комиссией ФИФА, котора не нашла подтверждения этой информации.
- Выбор Катара для проведения Чемпионата мира критиковался в футбольном сообществе из-за того, что в стране не существовало футбольной инфраструктуры, а матчи из-за жары придётся проводить в ноябре-декабре, а не как обычно летом.
- Платини — знаменитый футболист, игравший в 70-е и 80-е годы. Он выступал за "Нанси" и туринский "Ювентус", входит в большинство опросов о лучших футболистов в истории и стал единственным спортсменом, награждавшимся премией лучшему футболисту "Золотой мяч" три года подряд.