Бывший президент организации европейских футбольных ассоциаций УЕФА, чемпион Европы в составе французской сборной Мишель Платини задержан для допроса по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает газета Le Monde и агентство Reuters. По данным изданий, он вызван к следователям как свидетель.

По тому же делу, пишет издание Mediapart, также был допрошен бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан, занимавший пост в правительстве во время президентства Николя Саркози.

Катар получил право на проведение чемпионата мира-2022 по итогам голосования на исполкоме международной федерации футбола ФИФА в декабре 2010 года. Тогда же право на проведение чемпионата мира 2018 года было отдано России.

Сразу после этого решения, британские СМИ опубликовали ряд расследований о том, что эти решения были приняты из-за коррупции. Эта информация была проверена независимой комиссией ФИФА, котора не нашла подтверждения этой информации.