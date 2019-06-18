Конституционный суд России уточнил процедуру согласования акций

Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении митинга, немотивированно ссылаясь на то, что его организатор не определил форму обеспечения общественного порядка.

Как отмечается в решении суда, основную ответственность за порядок и безопасность должны нести власти регионов, местного самоуправления или их уполномоченные представители. Следовательно, при рассмотрении органом власти уведомления о проведении публичного мероприятия любые попытки возложить подобные обязанности на организаторов акций должны быть исключены, передаёт ТАСС.

Конституционный суд отметил, что организатор публичного мероприятия вправе обратиться в суд, если не урегулирует с органами власти вопрос о формах и методах обеспечения порядка. Суды должны рассматривать подобные споры в максимально короткий срок до даты проведения мероприятия, указал Конституционный суд. ,

Жалобу в Конституционный суд подал активист из Иркутска Валерий Тетерин, которому местные власти отказали в согласовании двух акций, указав на то, что им не определены формы и методы обеспечения общественного порядка.