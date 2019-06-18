Гибель "Боинга" MH17: следователи назовут имена 4-х подозреваемых

Международная Совместная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, на пресс-конференции в Нидерландах в среду, как ожидается, назовёт имена первых четырёх подозреваемых в причастности к крушению лайнера.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По её словам, четырём названным лицам судом в Нидерландах будут официально предъявлены подозрения.
Каков источник сведений Зеркаль, не поясняется. Сама следственная группа и судебные органы Нидерландов пока не комментируют эту информацию. В официальном сообщении говорилось, что в среду на пресс-конференции будут сообщены новые сведения о расследовании катастрофы "Боинга". Первыми о них узнают родственники жертв. По данным издания NOS, на пресс-конференции впервые могут быть названы первые имена подозреваемых в гибели "Боинга".
Сама Зеркаль не сказала, чьи имена будут названы. Она предположила, что в ходе расследования число подозреваемых будет расти, и в него войдёт "руководство российской армии".
Расследовательская группа Bellingcat в среду также опубликует новый доклад, в котором, как ожидается, будут названы новые имена лиц, возможно, причастных к гибели "Боинга".
- В последний раз Совместная следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, проводила пресс-конференцию в мае прошлого года. На ней было объявлено, что следствие пришло к выводу, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО из Курска, с территории, подконтрольной поддерживаемым Россией сепаратистам.
- После этого Нидерланды и Австралия заявили, что Россия должна признать свою ответственность за катастрофу. В нынешнем году начались закрытые консультации между Россией и двумя этими странами. Официально Москва не признаёт какую-либо ответственность. Она утверждает, что "Боинг" был сбит ракетой, ещё в советские времена поставленной на Украину.
- Жертвами катастрофы "Боинга" над Донбассом стали 298 человек, большинство – граждане Нидерландов.
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