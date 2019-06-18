Гибель "Боинга" MH17: следователи назовут имена 4-х подозреваемых

Международная Совместная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, на пресс-конференции в Нидерландах в среду, как ожидается, назовёт имена первых четырёх подозреваемых в причастности к крушению лайнера.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По её словам, четырём названным лицам судом в Нидерландах будут официально предъявлены подозрения.

Каков источник сведений Зеркаль, не поясняется. Сама следственная группа и судебные органы Нидерландов пока не комментируют эту информацию. В официальном сообщении говорилось, что в среду на пресс-конференции будут сообщены новые сведения о расследовании катастрофы "Боинга". Первыми о них узнают родственники жертв. По данным издания NOS, на пресс-конференции впервые могут быть названы первые имена подозреваемых в гибели "Боинга".

Сама Зеркаль не сказала, чьи имена будут названы. Она предположила, что в ходе расследования число подозреваемых будет расти, и в него войдёт "руководство российской армии".

Расследовательская группа Bellingcat в среду также опубликует новый доклад, в котором, как ожидается, будут названы новые имена лиц, возможно, причастных к гибели "Боинга".