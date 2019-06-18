В Москве полиция сорвала запись обращения жителей Люблина к Путину

В московсковском районе Люблино на юго востоке города полицейские прибыли на место, где жители пытались записать обращение к Владимиру Путину, и потребовали от собравшихся разойтись. Об этом участники записи рассказали в видеоролике, опубликованном в понедельник на YouTube-канале "Рупор Москвы".

По словам очевидцев, сотрудники полиции назвали собрание незаконным, хотя его участники так не считают.

По данным собеседника "МБХ-Медиа" – кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Сараева – полицейские усмотрели в попытке записать обращение признаки несанкционированного митинга.

"Полицейские сказали, чтобы больше трёх не собирались, а кто не согласен – в автозак. Никто не захотел уезжать в автозаке из собственного двора", – рассказал изданию Сараев.

Часть обращения жителям Люблина записать удалось. Они пожаловались на точечную застройку. Во второй части, по словам Сараева, содержалась жалоба на действия полиции. Её сотрудники якобы караулили у подъезда мать двоих детей. Жители Люблина собирались отправить видеозапись на "прямую линию" с президентом России. Она состоится в четверг.