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В Москве полиция сорвала запись обращения жителей Люблина к Путину

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В московсковском районе Люблино на юго востоке города полицейские прибыли на место, где жители пытались записать обращение к Владимиру Путину, и потребовали от собравшихся разойтись. Об этом участники записи рассказали в видеоролике, опубликованном в понедельник на YouTube-канале "Рупор Москвы".

По словам очевидцев, сотрудники полиции назвали собрание незаконным, хотя его участники так не считают.

По данным собеседника "МБХ-Медиа" кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Сараева полицейские усмотрели в попытке записать обращение признаки несанкционированного митинга.

"Полицейские сказали, чтобы больше трёх не собирались, а кто не согласен – в автозак. Никто не захотел уезжать в автозаке из собственного двора", рассказал изданию Сараев.

Часть обращения жителям Люблина записать удалось. Они пожаловались на точечную застройку. Во второй части, по словам Сараева, содержалась жалоба на действия полиции. Её сотрудники якобы караулили у подъезда мать двоих детей. Жители Люблина собирались отправить видеозапись на "прямую линию" с президентом России. Она состоится в четверг.

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