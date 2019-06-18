Зеленский хочет сказать Путину: "Крым и Донбасс принадлежат Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за возобновление переговоров о выполнении Минских соглашений об урегулировании в Донбассе, но в случае их провала поддержит ужесточение санкций против России. Об этом он заявил в интервью германской газете Bild.

Сегодня Зеленский посещает с визитом Германию - впервые после своего избрания президентом. Он встретился с канцлером Ангелой Меркель. Накануне он был во Франции. Обе страны участвуют в так называемом "нормандском формате", выступая как посредники для урегулирования конфликта на востоке Украины.

По словам Зеленского, он безусловно выступает за восстановление территориальной целостности Украины. На вопрос о том, с каких слов бы он начал гипотетическую встречу с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский сказал: "Начнем с того, что Крым и Донбасс принадлежат Украине".

Ранее на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Украины согласился с тем, что возвращать территории военным путём было бы неправильно, и подчеркнул роль санкций и дипломатического давления на Россию как инструмента для достижения этой цели.

Зеленский также сказал, что выступает за вступление Украины в ЕС, поскольку это является желанием большинства украинцев. Он подчеркнул, что для вступления как в ЕС, так и в НАТО страна должна сначала показать "убедительные результаты".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сказал, что о Донбассе президенту Украины надо говорить не с Путиным, а с "жителями Донбасса", а о Крыме "и особо говорить нечего".

Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины. Президент России заявлял, что необходимо дождаться практических шагов нового украинского лидера.