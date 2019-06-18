Компания Facebook официально объявила о создании криптовалюты

Компания Facebook официально объявила о создании собственной криптовалюты Libra, которая по планам разработчиков должна стать конкурентом биткоину.

The Wall Street Journal сообщает, что в создании будут участвовать операторы платежных систем Visa, Mastercard, PayPal, Uber Technologies, а также ряд других компаний, которые инвестируют в проект около 10 миллионов долларов.

Кроме того, Facebook зарегистрировала дочернюю компанию Calibra, которая должна обеспечить работу криптовалюты и "разделение финансовых и социальных данных". На её базе предполагается создание цифрового кошелька, который позволит расплачиваться пользователям социальной сети Facebook за онлайн-покупки и отправлять деньги друг другу.

В понедельник СМИ сообщили, что биткоин установил годовой рекорд - его среднерыночная цена впервые с мая 2018 года поднялась до 9 тысяч 322 долларов.