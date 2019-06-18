В Ростове пятерых крымских татар осудили на сроки до 17 лет

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу "Хизб ут-Тахрир" в Симферополе. Пятеро крымских татар были задержаны после обысков в октябре 2016 года, им предъявили обвинение в участии в запрещенной в России организации. Одному из них – Теймуру Абдуллаеву – также вменяли организацию ячейки в Симферополе.

Гособвинение во время прений сторон запросило для всех обвиняемых

сроки от 17 до 11 лет. Однако кроме Абдуллаева, осужденного на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальные получили сроки больше, чем просил прокурор. Узеир Абдуллаев осужден на 13 лет лишения свободы, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов – на 12, а Рустем Исмаилов – на 14 лет лишения свободы.

Все осуждённые вины не признали, защита намерена подать апелляционную жалобу на приговор.

"Мы не террористы, мы не совершили преступлений, – говорил в последнем слове Узеир Абдуллаев. – Я также заявляю, что это уголовное дело сфальсифицировано, надумано. Один скрытый свидетель, чего только стоит. И является доказательством нашей невиновности. <...> Этим самым хочу показать, что в России права человека нарушают, значит нарушается и ваша Конституция вами же".

По делу "Хизб ут-Тахрир", не запрещенной на территории Украины и в большей части европейских стран, в аннексированном Россией Крыму с 2014 года арестовано почти 70 человек. Большинство из них, в том числе осужденные сегодня крымские мусульмане, признаны правозащитным движением "Мемориал" политически преследуемыми.