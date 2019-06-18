Трамп: на следующей неделе начнут массово выдворять мигрантов

Президент США Трамп угрожает выдворить из страны миллионы людей, находящихся, по его утверждениям, в ней незаконно.

Депортации нанутся на будущей неделе и будут осуществляться быстрыми темпами, заявил Трамп. Как написал президент в твиттере, “Мы их высдворим с той же скоростью, с которой они проникли в Америку“. Выселению подлежат не только отдельные лица, но и целые семьи, включая детей.

Администрация сосредоточит свои усилия на лицах, получивших от федеральных судов окончательное предписание покинуть страну, но не подчинившихся ему. Комплекс депортационных мероприятий разрабатывался в течение многих месяцев, пишет The Washington Post.

Обычно Иммиграционно-таможенная служба (ICE) держит в секрете предстоящие рейды, чтобы не спугнуть нелегалов, подлежащих задержанию. В 2018 году Трамп лично пригрозил судом мэру калифорнийского города Окленда, который предупредил своих горожан о планах ICE.

Сегодня на митинге в Орландо, штат Флорида, Дональд Трамп официально запустит свою кампанию по переизбранию президентом США. Одной из центральных тем выступления, как ожидается, станет иммиграция. Случаи незаконного перехода южной границы США резко увеличились за время правления Трампа. Демократы отказываются финансировать сооружение пограничной стены, требуя полномасштабной иммиграционной реформы, которая включала бы возможность предоставления гражданства некоторым категориям находящихся в США мигрантов.