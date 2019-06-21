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История

Колбаса, заключенные и противогазы. Венгрия во времена коммунизма

Фото: MAGYAR RENDŐR (Fortepan) Photo: MAGYAR RENDŐR (Fortepan)

Студенческие протесты, переросшие в революцию... Заключенные, шьющие футбольные мячи... Или толпа, любующаяся на горку колбас с капустой... Фотоархив в Будапеште содержит кадры истории и жизни людей в Венгрии в годы коммунистического правления.

Венгерские солдаты смотрят в прицел с холма Геллерт, в то время как американская авиация бомбит захваченный нацистами Будапешт
Венгерские солдаты смотрят в прицел с холма Геллерт, в то время как американская авиация бомбит захваченный нацистами Будапешт

Венгерские военнопленные, захваченные советскими войсками. Во время Второй мировой войны венгерское руководство поддерживало нацистскую Германию, но вело тайные переговоры с западными союзниками без ведома СССР
Венгерские военнопленные, захваченные советскими войсками. Во время Второй мировой войны венгерское руководство поддерживало нацистскую Германию, но вело тайные переговоры с западными союзниками без ведома СССР

Будапешт в 1945 году, город разрушен войной. Эти фотографии хранятся в архиве Фортепан, коллекции, состоящей из более чем 100 тысяч фотографий с 1900 по 1990 годы, в основном венгерской истории
Будапешт в 1945 году, город разрушен войной. Эти фотографии хранятся в архиве Фортепан, коллекции, состоящей из более чем 100 тысяч фотографий с 1900 по 1990 годы, в основном венгерской истории

Угол Будайской крепости после Второй мировой войны. Фотографии архива Фортепан показывают, как медленно восстанавливался послевоенный Будапешт и что происходило в Венгрии в коммунистические времена, которые начались после войны и продолжались до 1989 года
Угол Будайской крепости после Второй мировой войны. Фотографии архива Фортепан показывают, как медленно восстанавливался послевоенный Будапешт и что происходило в Венгрии в коммунистические времена, которые начались после войны и продолжались до 1989 года

Портрет коммунистического лидера Матьяша Ракоши (в центре) проносят на параде в 1950 году рядом с портретами Ленина и Сталина
Портрет коммунистического лидера Матьяша Ракоши (в центре) проносят на параде в 1950 году рядом с портретами Ленина и Сталина

Поставленный у власти во главе просоветского правительства Венгрии Ракоши (в центре, с другими коммунистическими лидерами, 1953 год) заявлял о себе, что он "лучший ученик Сталина"
Поставленный у власти во главе просоветского правительства Венгрии Ракоши (в центре, с другими коммунистическими лидерами, 1953 год) заявлял о себе, что он "лучший ученик Сталина"

Памятник Сталину в городском парке в Будапеште. В период правления Ракоши с 1945 по 1956 годы сотни тысяч венгров были посажены в тюрьмы, сосланы или расстреляны
Памятник Сталину в городском парке в Будапеште. В период правления Ракоши с 1945 по 1956 годы сотни тысяч венгров были посажены в тюрьмы, сосланы или расстреляны

В архиве Фортепан есть и фотографии, далекие от политики или конфликтов, которые переживала страна. Вот, например, фотография двух девочек на озере Балатон в 1954 году
В архиве Фортепан есть и фотографии, далекие от политики или конфликтов, которые переживала страна. Вот, например, фотография двух девочек на озере Балатон в 1954 году

Мужчина дрессирует (или балует) своего пинчера, Будапешт, 1952 год
Мужчина дрессирует (или балует) своего пинчера, Будапешт, 1952 год

Занятия труппы государственного балета Венгрии, 1955 год
Занятия труппы государственного балета Венгрии, 1955 год

Дядя Сэм (на троне) управляет парадом – таков был сарказм – перед памятником Сталину в 1954 году. Всего через два года этот памятник снесут во время массовых антикоммунистических протестов, которые вошли в историю под названием Венгерская революция 1956 года
Дядя Сэм (на троне) управляет парадом – таков был сарказм – перед памятником Сталину в 1954 году. Всего через два года этот памятник снесут во время массовых антикоммунистических протестов, которые вошли в историю под названием Венгерская революция 1956 года

Голова Сталина с того самого монумента после того, как ее немного поволокли по улицам. Революция 1956 года началась со студенческих протестов, но очень скоро стала массовым восстанием против венгерского коммунистического режима
Голова Сталина с того самого монумента после того, как ее немного поволокли по улицам. Революция 1956 года началась со студенческих протестов, но очень скоро стала массовым восстанием против венгерского коммунистического режима

Человек с пистолетом вылезает из строящегося метро во время хаоса восстания 1956 года
Человек с пистолетом вылезает из строящегося метро во время хаоса восстания 1956 года

Надпись на витрине книжного магазина: "Русские, убирайтесь домой!" Венгры оказали жесткое сопротивление советским войскам, получившим приказ подавить восстание
Надпись на витрине книжного магазина: "Русские, убирайтесь домой!" Венгры оказали жесткое сопротивление советским войскам, получившим приказ подавить восстание

Покрытые пылью тела в форме в Будапеште в 1956 году. В ходе восстания советские войска были на четыре дня выведены из Будапешта. Восставшие открыли двери тюрем, чтобы выпустить политзаключенных, а также убили некоторых наиболее ненавистных сотрудников госбезопасности
Покрытые пылью тела в форме в Будапеште в 1956 году. В ходе восстания советские войска были на четыре дня выведены из Будапешта. Восставшие открыли двери тюрем, чтобы выпустить политзаключенных, а также убили некоторых наиболее ненавистных сотрудников госбезопасности

Советские войска вернулись в Будапешт в ноябре 1956 года. СССР совершил массированную военную интервенцию, чтобы вернуть к власти коммунистический режим
Советские войска вернулись в Будапешт в ноябре 1956 года. СССР совершил массированную военную интервенцию, чтобы вернуть к власти коммунистический режим

Полицейский и уборщица за работой. Будапешт, 1960 год
Полицейский и уборщица за работой. Будапешт, 1960 год

Повар тоже за работой. Будапешт, 1960 год
Повар тоже за работой. Будапешт, 1960 год

Водолаз в перерыве между погружениями в Дунай. 1965 год
Водолаз в перерыве между погружениями в Дунай. 1965 год

Актрисы Хильда Гобби (в центре) и Хеди Темешши (справа) с подругой в 1965 году. После развода с мужем Хеди Темешши завязала романтические отношения с Хильдой
Актрисы Хильда Гобби (в центре) и Хеди Темешши (справа) с подругой в 1965 году. После развода с мужем Хеди Темешши завязала романтические отношения с Хильдой

Военная подготовка с пистолетом и в противогазе, 1967 год
Военная подготовка с пистолетом и в противогазе, 1967 год

Медведь за стойкой популярного магазина деликатесов и кулинарии. 1960 год. Сообщалось, что медведя позаимствовали в местном зоопарке для празднования юбилея заведения и что он все в нем попробовал
Медведь за стойкой популярного магазина деликатесов и кулинарии. 1960 год. Сообщалось, что медведя позаимствовали в местном зоопарке для празднования юбилея заведения и что он все в нем попробовал

Приехавшие на фестиваль в западной Венгрии в 1959 году любуются горами колбасы
Приехавшие на фестиваль в западной Венгрии в 1959 году любуются горами колбасы

Изготовленный в Германии мотороллер с кабиной Мессершмитт в 1955 году в Венгрии
Изготовленный в Германии мотороллер с кабиной Мессершмитт в 1955 году в Венгрии

В этой бочке вино. Бочку катят по мосту Эржебет в Будапеште. Так отметили в 1964 году окончание монтажа металлоконструкций этого выдающегося произведения архитектуры
В этой бочке вино. Бочку катят по мосту Эржебет в Будапеште. Так отметили в 1964 году окончание монтажа металлоконструкций этого выдающегося произведения архитектуры

Венгерская поп-певица Шаролта Залатнаи в 1969
Венгерская поп-певица Шаролта Залатнаи в 1969

Заключенные шьют футбольные мячи в тюрьме в селе Марияностра на севере Венгрии, 1987 год. Хотя режим уже был не таким драконовским, как в 1950-х, политическая слежка за инакомыслящими продолжалась и в 1980-е годы
Заключенные шьют футбольные мячи в тюрьме в селе Марияностра на севере Венгрии, 1987 год. Хотя режим уже был не таким драконовским, как в 1950-х, политическая слежка за инакомыслящими продолжалась и в 1980-е годы

Человек режет забор из колючей проволоки на границе между Венгрией и Австрией в 1989 году. В апреле 1989-го в заграждении отключили электрический ток, часть его позднее разобрали, и "железный занавес", отделявший Восток от Запада, начал рушиться
Человек режет забор из колючей проволоки на границе между Венгрией и Австрией в 1989 году. В апреле 1989-го в заграждении отключили электрический ток, часть его позднее разобрали, и "железный занавес", отделявший Восток от Запада, начал рушиться

Человек с национальным флагом Венгрии. В центре вырезан социалистический герб (звезда, колосья, молот и т. д.). Фотография 1990 года, но точно так же вырезали коммунистическую символику с флага в 1956 году. В 1990 году в Венгрии прошли первые за почти пять десятилетий свободные выборы. Советские войска уже начали покидать страну. Их вывод официально завершился 19 июня 1991 года
Человек с национальным флагом Венгрии. В центре вырезан социалистический герб (звезда, колосья, молот и т. д.). Фотография 1990 года, но точно так же вырезали коммунистическую символику с флага в 1956 году. В 1990 году в Венгрии прошли первые за почти пять десятилетий свободные выборы. Советские войска уже начали покидать страну. Их вывод официально завершился 19 июня 1991 года

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