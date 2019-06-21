Колбаса, заключенные и противогазы. Венгрия во времена коммунизма

Студенческие протесты, переросшие в революцию... Заключенные, шьющие футбольные мячи... Или толпа, любующаяся на горку колбас с капустой... Фотоархив в Будапеште содержит кадры истории и жизни людей в Венгрии в годы коммунистического правления.