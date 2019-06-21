Фото: MAGYAR RENDŐR (Fortepan)
Photo: MAGYAR RENDŐR (Fortepan)
Колбаса, заключенные и противогазы. Венгрия во времена коммунизма
Студенческие протесты, переросшие в революцию... Заключенные, шьющие футбольные мячи... Или толпа, любующаяся на горку колбас с капустой... Фотоархив в Будапеште содержит кадры истории и жизни людей в Венгрии в годы коммунистического правления.
Венгерские солдаты смотрят в прицел с холма Геллерт, в то время как американская авиация бомбит захваченный нацистами Будапешт
Венгерские военнопленные, захваченные советскими войсками. Во время Второй мировой войны венгерское руководство поддерживало нацистскую Германию, но вело тайные переговоры с западными союзниками без ведома СССР
Будапешт в 1945 году, город разрушен войной. Эти фотографии хранятся в архиве Фортепан, коллекции, состоящей из более чем 100 тысяч фотографий с 1900 по 1990 годы, в основном венгерской истории
Угол Будайской крепости после Второй мировой войны. Фотографии архива Фортепан показывают, как медленно восстанавливался послевоенный Будапешт и что происходило в Венгрии в коммунистические времена, которые начались после войны и продолжались до 1989 года
Портрет коммунистического лидера Матьяша Ракоши (в центре) проносят на параде в 1950 году рядом с портретами Ленина и Сталина
Поставленный у власти во главе просоветского правительства Венгрии Ракоши (в центре, с другими коммунистическими лидерами, 1953 год) заявлял о себе, что он "лучший ученик Сталина"
Памятник Сталину в городском парке в Будапеште. В период правления Ракоши с 1945 по 1956 годы сотни тысяч венгров были посажены в тюрьмы, сосланы или расстреляны
В архиве Фортепан есть и фотографии, далекие от политики или конфликтов, которые переживала страна. Вот, например, фотография двух девочек на озере Балатон в 1954 году
Мужчина дрессирует (или балует) своего пинчера, Будапешт, 1952 год
Занятия труппы государственного балета Венгрии, 1955 год
Дядя Сэм (на троне) управляет парадом – таков был сарказм – перед памятником Сталину в 1954 году. Всего через два года этот памятник снесут во время массовых антикоммунистических протестов, которые вошли в историю под названием Венгерская революция 1956 года
Голова Сталина с того самого монумента после того, как ее немного поволокли по улицам. Революция 1956 года началась со студенческих протестов, но очень скоро стала массовым восстанием против венгерского коммунистического режима
Человек с пистолетом вылезает из строящегося метро во время хаоса восстания 1956 года
Надпись на витрине книжного магазина: "Русские, убирайтесь домой!" Венгры оказали жесткое сопротивление советским войскам, получившим приказ подавить восстание
Покрытые пылью тела в форме в Будапеште в 1956 году. В ходе восстания советские войска были на четыре дня выведены из Будапешта. Восставшие открыли двери тюрем, чтобы выпустить политзаключенных, а также убили некоторых наиболее ненавистных сотрудников госбезопасности
Советские войска вернулись в Будапешт в ноябре 1956 года. СССР совершил массированную военную интервенцию, чтобы вернуть к власти коммунистический режим
Полицейский и уборщица за работой. Будапешт, 1960 год
Повар тоже за работой. Будапешт, 1960 год
Водолаз в перерыве между погружениями в Дунай. 1965 год
Актрисы Хильда Гобби (в центре) и Хеди Темешши (справа) с подругой в 1965 году. После развода с мужем Хеди Темешши завязала романтические отношения с Хильдой
Военная подготовка с пистолетом и в противогазе, 1967 год
Медведь за стойкой популярного магазина деликатесов и кулинарии. 1960 год. Сообщалось, что медведя позаимствовали в местном зоопарке для празднования юбилея заведения и что он все в нем попробовал
Приехавшие на фестиваль в западной Венгрии в 1959 году любуются горами колбасы
Изготовленный в Германии мотороллер с кабиной Мессершмитт в 1955 году в Венгрии
В этой бочке вино. Бочку катят по мосту Эржебет в Будапеште. Так отметили в 1964 году окончание монтажа металлоконструкций этого выдающегося произведения архитектуры
Венгерская поп-певица Шаролта Залатнаи в 1969
Заключенные шьют футбольные мячи в тюрьме в селе Марияностра на севере Венгрии, 1987 год. Хотя режим уже был не таким драконовским, как в 1950-х, политическая слежка за инакомыслящими продолжалась и в 1980-е годы
Человек режет забор из колючей проволоки на границе между Венгрией и Австрией в 1989 году. В апреле 1989-го в заграждении отключили электрический ток, часть его позднее разобрали, и "железный занавес", отделявший Восток от Запада, начал рушиться
Человек с национальным флагом Венгрии. В центре вырезан социалистический герб (звезда, колосья, молот и т. д.). Фотография 1990 года, но точно так же вырезали коммунистическую символику с флага в 1956 году. В 1990 году в Венгрии прошли первые за почти пять десятилетий свободные выборы. Советские войска уже начали покидать страну. Их вывод официально завершился 19 июня 1991 года