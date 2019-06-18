WSJ: израильское агентство пыталось собрать компромат на Навального

Частное израильское сыскное агентство пыталось собрать компромат на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, некоторое время назад представитель агентства под видом индийского бизнесмена, заинтересованного в сотрудничестве, встретился в Великобритании с бывшим директором ФБК Владимиром Ашурковым, покинувшим Россию в 2014 году в связи с уголовным преследованием.

Во время ужина бизнесмен, представившийся Патриком Даяном, перевёл деловой разговор на работу Ашуркова с Навальным – в частности, начал спрашивать об источниках и способах финансирования Фонда борьбы с коррупцией. По словам Ашуркова, вопросы ему показались подозрительными и он прервал ужин.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что человека, беседовавшего с Ашурковым, зовут не Патрик Даян, а Аарон Алмог-Ассулин, и он работает на израильское сыскное агентство Black Cube. Вместе с ним, по данным издания, компромат на Навального пыталась найти некая Ванесса Коллинс, которую на самом деле зовут Стелла Пенн Печанак. Она также работает на Black Cube.

В 2017 году Печанак уличили в том, что она под видом правозащитницы уговаривала американскую актрису Роуз Макгоуэн не рассказывать о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Алексей Навальный, комментируя материал The Wall Street Journal, предположил, что сотрудников израильского сыскного агентства нанял российский миллиардер Алишер Усманов.

В 2017 году ФБК в своём расследовании "Он вам не Димон" обвинил Усманова в даче взятки премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

При этом, по словам Навального, сотрудники Black Cube пытались разговорить не только Ашуркова, но ещё множество его знакомых и бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.