Пьесу Антонина Дворжака дописал искусственный интеллект (ИИ)

Оркестр Пражской филармонии готовится к концертному исполнению симфонии Антонина Дворжака, недописанную часть которой, спустя 115 лет, сочинил искусственный интеллект. Симфония "Из Нового Света" (известная также как симфония Нового Света) – одно из наиболее часто исполняемых произведений мирового репертуара. Премьера оперы состоялась в декабря 1893 года в Нью-Йорке.



Как сообщает издание Motherboard, концерт в Праге в ноябре этого года станет кульминацией эксперимента по испытанию возможностей искусственного интеллекта. Эксперимент начался в прошлом году, когда руководители пражского офиса рекламного агентства Wunderman предложили сотрудничество люксембургской музыкальной лаборатории AIVA.



Нам хотелось убедиться, что ИИ можно использовать в творческом процессе для получения позитивного результата, – рассказывают инициаторы эксперимента. – Ведь ныне многие опасаются, что искусственный интеллект заменит человека.



АИВА, аббревиатура от английского названия Artificial Intelligence Virtual Artist, – "виртуальный художник с искусственным интеллектом". Среди саундтреков, уже созданных лабораторией в период с 2016 года, – композиции к фильмам, телевизионным рекламным роликам, видеоиграм.



Пьер Баро, исполнительный директор и один из основателей лаборатории АИВА, назвал счастливым вызовом возможность завершить пьесу Дворжака, авторский оригинал которой на двух страницах более ста лет оставался недописанным.