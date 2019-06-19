Директор НКО "Экозащита!" запросила убежище в Германии

Директор и сооснователь экологической организации "Экозащита!" Александра Королёва запросила политическое убежище в Германии из-за преследования в России по закону об "иностранных агентах". Активистка считает его политически мотивированным. Как сообщает германский телеканал WDR, Королёва подала ходатайство об убежище в минувший вторник.

Глава "Экозащиты!" заявила, что преследования начались задолго до вступления в силу закона об "иноагентах", пишет Deutsche Welle. Королёва отметила, что организация, существующая с 1989 года, не подчиняется "ни букве, ни духу" этого закона, за что ей назначают новые штрафы.

"Экозащита!" известна своими кампаниями против строительства атомных электростанций и открытой добычи угля в Кемеровской области.

Портал "Медиазона" сообщает, что Федеральная служба судебных приставов в конце мая возбудила в отношении Королёвой пять уголовных дел о злостном неисполнении решения суда. Поводом стали административные штрафы за неисполнение закона об "иностранных агентах". Их назначили в 2016-м и 2017 году по статьям о невыполнении законного предписания и непредоставлении сведений НКО, внесённой в реестр "иноагентов".

Сумма штрафов составила более двух миллионов рублей. За невыполнение решений суда директору "Экозащиты!" может грозить до двух лет лишения свободы, уточняет Deutsche Welle.

По данным "Медиазоны" и немецких СМИ, Александра Королёва уже покинула Россию.