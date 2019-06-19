Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию участницам Pussy Riot

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд в страну участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной. Об этом в разговоре с Курачевой сообщила глава администрации белорусского Наталья Кочанова. Запись беседы есть в распоряжении "Медиазоны". В приемной Лукашенко подтвердили факт такого разговора, но отказались комментировать его содержание.

Позже снятие запрета на въезд в Белоруссию для Курачевой и Никульшиной подтвердил в разговоре с корреспондентом Радио Свобода глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун.

17 июня участницам Pussy Riot Ольга Курачева и Вероника Никульшина направлялись из Москвы в Киев с пересадкой в аэропорту Минска. Там на пограничном пункте им сообщили о запрете въезжать в Белоруссию до мая 2020 года и поставили соответствующий штамп в паспорт. Однако на рейс в Киев пропустили. В пресс-службе пограничного комитета отказались назвать основания для запрета на въезд в Белоруссию и сообщили, что такое решение принято "компетентными органами".