Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию участницам Pussy Riot

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд в страну участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной. Об этом в разговоре с Курачевой сообщила глава администрации белорусского Наталья Кочанова. Запись беседы есть в распоряжении "Медиазоны". В приемной Лукашенко подтвердили факт такого разговора, но отказались комментировать его содержание.
Позже снятие запрета на въезд в Белоруссию для Курачевой и Никульшиной подтвердил в разговоре с корреспондентом Радио Свобода глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун.
17 июня участницам Pussy Riot Ольга Курачева и Вероника Никульшина направлялись из Москвы в Киев с пересадкой в аэропорту Минска. Там на пограничном пункте им сообщили о запрете въезжать в Белоруссию до мая 2020 года и поставили соответствующий штамп в паспорт. Однако на рейс в Киев пропустили. В пресс-службе пограничного комитета отказались назвать основания для запрета на въезд в Белоруссию и сообщили, что такое решение принято "компетентными органами".
- 15 июля 2018 года Вероника Никульшина и другие участники Pussy Riot – Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Петр Верзилов, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле "Лужников" во время финальной игры чемпионата мира по футболу. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин. Они сделали это в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола. Позже всех четырёх участников акции арестовали на 15 суток.
- С 19 по 31 июня в Минске проходят Европейские игры, в связи с чем в столице Белоруссии принимаются чрезвычайные меры безопасности. Ранее министр внутренних дел Игорь Шуневич подал в отставку после разговора с президентом Лукашенко, который раскритиковал излишние меры безопасности. "Столице не нужен концлагерь с лишними ограждениями", сказал Лукашенко.