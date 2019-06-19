На Илью Азара в полиции составили протокол за марш 12 июня

Полиция составила протокол на корреспондента "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара за участие в несогласованном с властями шествии 12 июня в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает "Апология протеста".
Азара обвиняют в участии в акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта. В протоколе сказано, что при задержании Азар "оказывал активное сопротивление, всячески отказывался проследовать в служебный автомобиль полиции, в связи с чем к нему была применена физическая сила".
Журналистка Елизавета Нестерова, которую 12 июня задержали вместе с Азаром, рассказала "Новой газете", что её вызвали в отдел полиции на 25 июня для составления протокола.
- 12 июня в центре Москвы прошёл марш в поддержку Ивана Голунова. Его не стали отменять, несмотря на запрет властей и освобождение журналиста. Это решение вызвало споры. Более 500 человек были задержаны полицией. Азар был одним из инициаторов мероприятия, но перед акцией вышел из состава организаторов.
- По мнению Азара, отменять марш было нельзя хотя бы потому, что часть из 20 тысяч человек, которые собирались на него прийти, могли просто не узнать о его отмене. Кроме того, не было выполнено третье требование марша – о привлечении к ответственности виновных в незаконном преследовании Голунова.
- Иван Голунов был задержан 6 июня и обвинён в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявил, что наркотики ему подбросили. В его защиту выступили тысячи журналистов, общественные деятели, деятели культуры. 11 июня глава МВД России объявил о прекращении уголовного преследования Голунова из-за недоказанности вины.
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