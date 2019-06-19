На Илью Азара в полиции составили протокол за марш 12 июня

Полиция составила протокол на корреспондента "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара за участие в несогласованном с властями шествии 12 июня в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает "Апология протеста".

Азара обвиняют в участии в акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта. В протоколе сказано, что при задержании Азар "оказывал активное сопротивление, всячески отказывался проследовать в служебный автомобиль полиции, в связи с чем к нему была применена физическая сила".

Журналистка Елизавета Нестерова, которую 12 июня задержали вместе с Азаром, рассказала "Новой газете", что её вызвали в отдел полиции на 25 июня для составления протокола.