В Киеве найден мёртвым депутат "Народного фронта" Дмитрий Тымчук

В Киеве найден мёртвым депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники. Информацию подтвердил и коллега погибшего, депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передаёт украинская служба Радио Свобода.

По словам Геращенко, Тымчук нанёс себе смертельное ранение дома при чистке наградного пистолета. Он скончался до приезда врачей. Геращенко назвал смерть Тымчука огромной потерей для Украины.

На месте гибели депутата работают следователи, сообщают украинские СМИ. Тымчуку было 46 лет.

Дмитрий Тымчук известен как координатор группы "Информационное сопротивление" и руководитель общественной организации "Центр военно-политических исследований".

С 2014 года Тымчук публиковал сводки о действиях пророссийских сепаратистов и украинской армии во время конфликта в Донбассе, а также освещал российскую аннексию Крыма.