Историк Юрий Дмитриев останется под стражей до сентября

В городском суде Петрозаводска в среду состоялось очередное заседание по уголовному делу руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над своей приёмной дочерью. Суд заслушал показания девочки, самого Дмитриева на это время вывели из зала заседаний.

Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме. Как сообщил корреспонденту Радио Свобода после окончания заседания адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев, суд продлил на три месяца срок ареста руководителя карельского отделения "Мемориала". Юрий Дмитриев останется под стражей до 19 сентября. Следующее заседание по делу Дмитриева назначено на 23 июля.

В начале апреля 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по ранее выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приёмной дочери и предоставил ему право на реабилитацию.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил это решение городского суда и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии. Адвокат Виктор Ануфриев считает эти подозрения необоснованными и полагает, что новое дело против историка развалится так же, как и предыдущее.