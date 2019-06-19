Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил журналистам, что правоохранительные органы не исключают версию убийства депутата Верховной рады, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука. Его тело с огнестрельным ранением головы нашли в квартире на бульваре Перова в Киеве.

Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Ранее депутат украинского парламента Антон Геращенко сообщил в Фейсбуке, что, по предварительным данным, Тымчук застрелился дома при чистке наградного оружия – пистолета. Однако впоследствии Геращенко удалил это сообщение со своей страницы в Фейсбуке.

По словам Сергея Князева, в связи с гибелью Тымчука следствие рассматривает несколько версий. В их числе несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Кроме того, как заявил глава Нацполиции, рассматриваются и версии криминального характера. По данным следствия, получены свидетельские показания гражданки, которая в момент выстрела находилась в квартире.

По уточненным данным, трагедия произошла в киевской квартире Димитрия Тымчука. В момент выстрела в квартире находилась и его жена, которая сообщила о случившемся в полицию. Депутат ВР Антон Геращенко рассказал агентству УНИАН, что кроме убийства и неосторожного обращения с оружием рассматривается и версия самоубийства.

Первый заместитель председателя фракции Верховной рады "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил журналистам в кулуарах парламента, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб Дмитрий Тымчук.

"Дмитрий с 2014 года вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных: офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии –​ в агрессии против Украины. И все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", – предполагает Тетерук. Он призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование этого дела.

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в российской Чите. Работал военным журналистом, подполковник запаса. Координировал группу "Информационное сопротивление", руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований". Был депутатом парламента восьмого созыва, входил в состав фракции "Народный фронт". Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, регулярно сообщал в социальных сетях о ситуации в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.