22 июня, ровно в 4 часа... 175-й выпуск программы "Культ личности". Эфир в 20:05

В новом выпуске «Культа личности», приуроченном к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны, - историк Марк Солонин.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 22 июня 2019 года в 20.05
В новом выпуске «Культа личности», приуроченном к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны, - историк Марк Солонин.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 22 июня 2019 года в 20.05
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