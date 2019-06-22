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Культ личности

22 июня, ровно в 4 часа... 175-й выпуск программы "Культ личности". Эфир в 20:05

Великая Отечественная война. Женщины на развалинах своего дома

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В новом выпуске «Культа личности», приуроченном к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны, - историк Марк Солонин.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Эфир 22 июня 2019 года в 20.05

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