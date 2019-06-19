На Камчатке нашли американский автомобиль времён Второй мировой

На Камчатке подростки из поисково-технической секции центра "Патриот" откопали корпус американского автомобиля Dodge времён Второй мировой войны. Об это сообщают "Сибирь.Реалии".

По словам руководителя секции, машина могла попасть на полуостров в годы войны по ленд-лизу. Поисковики утверждают, что найти Dodge целиком – редкая удача. Местные жители собирались сдать корпус в металлолом. Подростки из поисковой секции собираются создать модель ретроавтомобиля на компьютере, а после приступить к реставрации. "Иностранного старинного автопрома на Камчатке много – по 3–4 экспедиции в год проводим. Вот накануне буквально опять звонили – в соседнем районе нашли еще одну американскую машину", – рассказали поисковики.

Вероятно, речь идёт об американском армейском автомобиле Dodge WC51, который производился с 1941 по 1945 год. С 1942 года в СССР по договору ленд-лиза было отправлено почти 25 тысяч таких машин. Из-за грузоподъёмности в 750 килограмм получил в Красной армии прозвище "Додж Три Четверти".