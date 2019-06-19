“Вы нарушаете”. Жителям Люблино не разрешили обратиться к Путину

Сняли обращение к президенту – нарушили закон о митингах. Об этом сотрудники правоохранительных органов заявили жителям московского района Люблино, выступающим против точечной застройки.

Полицейские, по словам участников записи, объявили «лозунгами» плакаты с буквами, образующими слова «за парк» и «против точечной застройки», которые держали собравшиеся. Претензии были и к воздушным шарам. Сотрудник правоохранительных органов «в штатском» потребовал разойтись. Во двор въехали служебные автобусы полиции. Свидетели утверждают, что они появились неподалёку ещё до того, как начали собираться жители района.

С января они выступают против застройки зелёной территории возле своих домов. По их словам, обращения к местным властям заканчивались отписками об уже проведённых публичных слушаниях (соседи утверждают, что туда их никто не приглашал) и уже выданных разрешениях на строительство. Противники стройки решили обратиться напрямую к высшей инстанции.

– Мы хотим, чтобы эта ситуация уже в какую-то сторону изменилась, – рассказала Радио Свобода местная жительница Ирина Шубина. – Нам, кроме как к Путину, обратиться не к кому. Хочется, чтобы он понял, увидел, может быть, дал указания. Тогда все посмотрят, обратят внимание, что там с документами: чтобы была стыковка того, что показывают (строители – РС), с тем, что выдавали. Накануне расклеили объявления на всех подъездах, что хотим попросить Путина эту проблему проработать или дать кому-то поручение. Как только начали записывать видео – выбегает несколько полицейских, один был с рупором, в штатском. Начал кричать: «Так нельзя, вы нарушаете». Мы подошли, говорим: «Ребята, мы записываем обращение к Путину. Путин сам сказал – пишите мне, звоните, записывайте видео. Мы и записываем видео!»

Ирина Шубина напомнила полицейскому о 31-й статье Конституции. Тот продолжал ссылаться на закон о митингах:

– Он нам говорит: нет, для того, чтобы записать послание Путину, сначала вы должны были нам позвонить, попросить разрешения, а потом записывать. Мы были поражены. Я никогда в жизни с таким не сталкивалась. Ты ничего не нарушал, живёшь в соответствии с законом, и почему-то оказываешься виноват в том, чего не совершал. Я Голунова вспоминаю: человек ничего не делал, а у него оказались наркотики!

“Зелёная зона стала серой”

Стройку согласовали городская мэрия и Мосгорархитектура. В префектуре жителям сказали, что проект инвестиционный: застройщик возьмётся за создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) здесь же. Активисты считают это подменой понятий. По сути это будет проезд к дому, а не социальный объект в дар району: узел должен соединять объекты вроде метро, железной дороги или наземных остановок, но во дворе жилых домов соединять нечего.

Я Голунова вспоминаю: человек ничего не делал, а у него оказались наркотики!

– Стройка идёт под прикрытием ТПУ, – считает активистка Анжела Кирьянова. – Транспортно-пересадочные узлы обязаны облегчить транспортную ситуацию. Здесь у нас нет пробок, нет МЦК, нет железной дороги, откуда пересаживаться. В итоге в «узел» входит только один дом и обещанный подземный переход.

Зато жители жалуются на нехватку детских садов, школ, поликлиник. А трехэтажный дом вырастет посреди и без того плотно населённых 17-этажек. Будущий дом планируют возвести в трех метрах от санитарно-охранной зоны метро, заявляют жители. Рядом – станция Люблино неглубокого залегания. Активисты выяснили, что стройку не согласовали с метрополитеном. Сотрудник подземки даже составил с жителями акт о том, что строительные работы начались «без предъявления необходимой строительной документации».

Жители не исключают и подлога документов, заявляя о поддельных печатях и подписях. Где-то их и вовсе нет:

– Отсутствуют документы по геологическим изысканиям, нормального договора с метрополитеном мы так и не увидели, – рассказывает Анжела Кирьянова. – Показали договор аренды земли в парке, но он не является договором аренды земли под подъездные пути, а договором аренды на некапитальное строительство. А дорога – это капитальный объект. Нас постоянно обманывают!

Анжела Кирьянова утверждает, что территория не находится на кадастровом учёте, поэтому ее нельзя сдать в аренду. Но это сделали.

– Непонятно, почему зелёная зона стала серой, как это произошло и вообще для чего, – недоумевает Ирина Шубина. – Мы смотрели на сайте Собянина: это место – всё ещё зелёная зона. Один говорит – это парк, другой говорит – это сквер. А сквер, оказывается, можно кромсать на кусочки.

Битва за парк

Зимой жителям удалось не допустить строительную технику на площадку – её пустили прямо через жилой двор – и вступить в переговоры с властями. Когда они зашли в тупик, строители перешли к более активным действиям. 14 мая ночью со стороны парка при поддержке ЧОП на территорию вновь поехала строительная техника. Дошло до открытого противостояния, не обошлось без пострадавших. Жительница Люблина Елена Минулина – в их числе. Людей оттесняли сеткой забора. Эмблема противников застройки – фигура человека, преграждающего путь бульдозеру, – основана на реальных событиях.

– Стояли живым щитом, – рассказывает Елена Минулина. – Чоповцы стали давить сеткой, скидывая людей в овраги. Дальше пошёл экскаватор. Бригадир громко дал команду давить людей. Пострадали пятеро, троих госпитализировали. У людей взяли показания, но следователь позже так и не дошёл ни до одного человека, дело закрыто. Мне пробили голову. Справка об этом есть, отвозили в больницу зашивать голову.

В парке (или теперь уже сквере) вырубили более 500 деревьев. На территории продолжаются активные подготовительные работы.

В итоге видео жителям записать удалось, меньшим составом и без плакатов и шаров. Теперь соседи ждут прямой линии с президентом. Она состоится 20 июня.