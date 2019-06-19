Российского разработчика игр приговорили к тюремному сроку в США

Суд в США приговорил российского разработчика видеоигр Олега Тищенко к одному году тюрьмы за покупку инструкции по эксплуатации американского истребителя F-16. Его обвиняли сразу по пяти пунктам, в том числе в сговоре против страны, попытке контрабанды и нарушении законодательства по контролю за экспортом вооружений. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой представителей суда.

Тищенко выйдет на свободу уже 19 июня, так как уже отбыл назначенный ему срок. Его доставят в аэропорт Солт-Лейк-Сити, после чего он будет депортирован в Россию.