Российского разработчика игр приговорили к тюремному сроку в США

Суд в США приговорил российского разработчика видеоигр Олега Тищенко к одному году тюрьмы за покупку инструкции по эксплуатации американского истребителя F-16. Его обвиняли сразу по пяти пунктам, в том числе в сговоре против страны, попытке контрабанды и нарушении законодательства по контролю за экспортом вооружений. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой представителей суда.
Тищенко выйдет на свободу уже 19 июня, так как уже отбыл назначенный ему срок. Его доставят в аэропорт Солт-Лейк-Сити, после чего он будет депортирован в Россию.
- В 2011 году Тищенко купил на интернет-аукционе инструкцию для пилотов и руководство по эксплуатации американского истребителя F-16 Fighting Falcon. По закону США, экспорт таких материалов в Россию запрещён.
- Тищенко был задержан в Грузии в 2018 году и экстрадирован в Соединённые Штаты. До ареста он работал в российской игровой компании Eagle Dynamics, которая разрабатывает авиационные симуляторы.
- Представили компании заявили, что Тищенко при покупке инструкции "действовал в своих личных интересах". Они отметили, что он не имеет отношения к разработке компьютерной модели F-16, которую собираются добавить в их игру Digital Combat Simulator.
- Согласно сообщениям изданий о видеоиграх, кроме разработки коммерческих авиасимуляторов Eagle Dynamics работали над тренажёрами для российского Министерства обороны.
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