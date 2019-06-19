Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

США ввели санкции против российской компании за связи с КНДР

Министерство финансов США

Смотреть комментарии

Соединённые Штаты ввели финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество". Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства финансов США.

В нём указано, что "Русское финансовое общество" попало под санкции из-за нарушения санкционного режима по отношению к Северной Корее.

В заявлении министерства финансов США говорится, что российская организация открыла несколько счетов для компании, принадлежащей Банку внешней торговли Северной Кореи. Этот банк и глава его представительства в Москве ранее были включены в санкционнй список.

На сайте Русского финансового общества говорится, что оно осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и валютный контроль. О сотрудничестве с КНДР ничего не говорится.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG