США ввели санкции против российской компании за связи с КНДР

Соединённые Штаты ввели финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество". Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства финансов США.

В нём указано, что "Русское финансовое общество" попало под санкции из-за нарушения санкционного режима по отношению к Северной Корее.

В заявлении министерства финансов США говорится, что российская организация открыла несколько счетов для компании, принадлежащей Банку внешней торговли Северной Кореи. Этот банк и глава его представительства в Москве ранее были включены в санкционнй список.

На сайте Русского финансового общества говорится, что оно осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и валютный контроль. О сотрудничестве с КНДР ничего не говорится.