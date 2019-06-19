В Москве по уголовному делу о растрате задержан предприниматель Василий Бойко-Великий. Информацию источника РБК в Следственном комитете "Интерфаксу" подтвердил адвокат бизнесмена.

Бойко-Великого, по данным РБК, подозревают в хищении средств банка "Кредит-экспресс".

По данным РБК, следствие будет просить суд об аресте Бойко-Великого. Утверждается также, что в компаниях, связанных с Бойко, таких как "Электроника на Пресне", "Рузское молоко" и "Ваш финансовый попечитель".

Центральный Банк отозвал лицензию у ростовского банка "Кредит Экспресс" в мае 2018 года. Компания Бойко "Ваш Финансовый Попечитель" к этому моменту контролировала 10 процентов его активов.

Бойко-Великий известен своими ультраконсервативными взглядами и эксцентричным поведением. В частности, он ввёл для сотрудников своего предприятия "Рузское молоко" так называемый православный кодекс, поощрял зачёркивание штрих-кодов на молочной продукции, обращался к министру культуры с просьбой убрать из экспозиции Третьяковской галереи картину "Иван Грозный и сын его Иван", в начале 2012 года провёл митинг у дома правительства России под лозунгом "За святую Русь", на котором звучали призывы против лидеров протеста на Болотной площади, за Владимира Путина.