Семья проректора МГИМО подала в суд на Азара и Митрохина

Семья проректора МГИМО Наталии Кузьминой подала в Хамовнический суд Москвы два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стали публикации в СМИ, в которых говорится о причастности родственников Кузьминой к "рейдерским захватам" и незаконному сносу зданий в московском районе Хамовники. Об этом сообщает RNS.

Один из исков подан к главному редактору сайта "Эхо Москвы" Виталию Рувинскому и члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину из-за статей оппозиционного политика на сайте радиостанции и постов в фейсбуке. Заявители требуют взыскать с каждого по миллиону рублей.

Второй иск на четыре миллиона рублей подан к журналисту и муниципальному депутату Илье Азару из-за статьи на его сайте "Мох". Среди ответчиков также приморское издание "Арсеньевские вести" и журналисты Ксения Лученко и Александра Парушина. Помимо денежной компенсации семья проректора требует удалить публикации и оплатить неустойку, если они вовремя не исполнят решение суда.

В публикации на сайте издания "Мох" утверждается, что сыновья проректора МГИМО хотят снести дореволюционный дом Черникова, чтобы построить на его месте жилой комплекс, а также могут быть причастны к рейдерским захватам. В материале "Арсеньевских вестей" также говорится о застройке в районе Хамовники.

Суд зарегистрировал иск к Азару, предварительное заседание по нему назначили на середину июля. Второй иск пока оставили без движения.