Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите в Японии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе на саммите "Большой двадцатки" в Японии. "Я хочу поладить с Россией", - заявил Трампв интервью телеканалу Fox News.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет новостей относительно встречи Путина с Трампом. График двусторонних встреч на полях саммита в Осаке как раз формируется,добавил он.

В середине мая выступая перед журналистами в Сочи, Путин отметил, что Москва надеется на нормализацию отношений с Вашингтоном, и допустил возможность встречи с Дональдом Трампом на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Трамп также ранее заявлял, что планирует встретиться с Путиным в Осаке в конце июня.

Встреча президентов США и России на предыдущем саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в конце прошлого года не состоялась, несмотря на многочисленные предварительные анонсы. Причиной стал инцидент с 24 украинскими моряками, захваченными российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма. Украинские моряки до сих пор остаются в заключении в России.