Ольга Галицкая:

Когда Путину задаёт вопрос пожарник с зарплатой в 16 тыс.руб, гарант наверняка думает, что в день столько позвонивший получает. Или в неделю хотя бы. Вообще не врубается, что такие заработки в стране.

И начинает сходу отвечать, что человек в погонах получал бы 43 тысячи, заодно вываливая мешок взятых с потолка цифр, которыми должен утереться бедный пожарник. Он же не человек в погонах.