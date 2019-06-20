Когда Путину задаёт вопрос пожарник с зарплатой в 16 тыс.руб, гарант наверняка думает, что в день столько позвонивший получает. Или в неделю хотя бы. Вообще не врубается, что такие заработки в стране.
И начинает сходу отвечать, что человек в погонах получал бы 43 тысячи, заодно вываливая мешок взятых с потолка цифр, которыми должен утереться бедный пожарник. Он же не человек в погонах.
Традиционная для таких мероприятий игра бинго. Вариант издания E1.
Ведущий сразу сделал президенту удобную подачу - "что такое национальные проекты, люди не понимают". Путин больше всего говорил об этом и в ходе пресс-конференции в декабре, якобы повышение НДС и пенсионного возаста нужны именно для финансирования нацпроектов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.