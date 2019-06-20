Росгвардия: избитый 12 июня подросток сам провоцировал ОМОН

Росгвардия обвинила несовершеннолетнего участника марша 12 июня в Москве Валерия Теневого в том, что он сам спровоцировал избившего его бойца ОМОНа. Впоследствии в больнице у подростка обнаружили сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

В ответе ведомства на запрос главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова говорится, что у Теневого и до попадания в автозак была "ссадина на лице и что он держался рукой за живот". После задержания он якобы представился ненастоящим именем, "показывал непристойные жесты", "нецензурно выражался", отказывался прекратить снимать на телефон бойца ОМОНа Андрея Шукана, который пытался отнять у него камеру.

Как рассказывали очевидцы и сам Теневой, полицейский повалил юношу на пол и стал бить по животу и челюсти. По словам несовершеннолетнего активиста, он не отдавал камеру Шукану, чтобы тот не удалил фотографии. Валерий Теневой был госпитализирован из отделения полиции. 19 июня он подал жалобу на избиение в Следственный комитет.

В пресс-службе Росгвардии требования Шукана прекратить съемку и удалить из телефона фотографии полицейского посчитали законными. Однако в законе о Росгвардии (как и в законе о полиции) прямого запрета снимать сотрудников ведомства на службе нет.

​12 июня в центре Москвы прошёл марш в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его не стали отменять, несмотря на запрет властей и освобождение журналиста. Более 500 человек были задержаны полицией.