В Бостоне активисты пикетировали спектакль театра Вахтангова

В среду в Бостоне у здания Cutler Majestic Theatre, где состоялся показ спектакля "Маскарад" московского театра Вахтангова, активисты группы Arts Against Aggression устроили протестную акцию.

Бостонским спектаклем завершились американские гастроли театра Вахтангова – они проходили в рамках ежегодного фестиваля "Вишневый сад", проводимого компанией Maestro Artist Management при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. До этого та же компания уже привозила в США Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Алексея Учителя, Владимира Спивакова и Дениса Мацуева – все они в свое время подписали письмо в поддержку присоединения Крыма к России. Среди подписавших то же самое письмо – сотрудники театра Вахтангова, в частности, Евгений Князев и Кирилл Крок.

– Долго размышлял, стоит ли как-то на это реагировать или просто проигнорировать, – говорит один из участников пикета Дмитрий Смелянский. – Стыдить людей без совести нет смысла, англоязычной публике они неинтересны, американская пресса их просто не заметит, а кого интересуют их зрители – пожилые эмигранты из СССР? Изменить своё мнение меня заставила статья Александра Гольдфарба о Евгении Князеве, который оказывается не только артист-подписант, но ещё и соучастник российской дезинформации об убийстве Александра Литвиненко и покрыватель его убийцы Андрея Лугового.

До приезда в Бостон театр Вахтангова дал несколько спектаклей в Нью-Йорке, на сцене New York City Center. Их выступления пикетировали активисты группы Signerbusters ("Охотники за подписантами"). К ним присоединился руководитель международного Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. На днях он в своём блоге "Мой личный народный артист в Нью-Йорке" рассказал, что четыре года назад Евгений Князев снялся в сериале под названием "Неподсудные", сценарий которого написал депутат Госдумы Андрей Луговой, признанный британским судом отправителем и убийцей Александра Литвиненко. В этом фильме Князев играет роль самого Гольдфарба – авторы показали его убийцей и агентом ЦРУ, получившим задание устранить Литвиненко, который якобы задумал вернуться в Россию.

Все зрители, идущие на спектакль в Бостоне, получили текст колонки Александра Гольдфарба. Вручили ее и самому Евгению Князеву. После этого к пикетчикам подошла жена Князева Елена Дунаева, являющаяся помощником художественного руководителя театра, и обвинила их в том, что они помешали народному артисту войти в образ. По словам Дунаевой "артисту перед началом спектакля нельзя даже о смерти самого близкого человека сообщать".