Умер избитый в Черкассах украинский журналист

В Черкассах на Украине умер журналист Вадим Комаров. Он находился в коме с начала мая, когда подвергся избиению в центре города. О его смерти сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, Комаров не вышел из состояния комы и умер в ночь с четверга на пятницу. Томиленко заявил, что считает профессиональную деятельность журналиста единственным возможным мотивом его убийства. "Он был очень неудобным для многих местных политиков. Он ставил неудобные вопросы про коррупцию в Черкассах, затрагивал резонансные темы", – написал в Фейсбуке глава профсоюза украинских журналистов.

Томиленко также потребовал у украинских властей обеспечить журналистам более безопасные условия работы. "После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", – заявил он.

4 мая Вадим Комаров подвергся нападению, в результате которого попал в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. Вскоре журналист впал в кому.