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Умер избитый в Черкассах украинский журналист

Вадим Комаров

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В Черкассах на Украине умер журналист Вадим Комаров. Он находился в коме с начала мая, когда подвергся избиению в центре города. О его смерти сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, Комаров не вышел из состояния комы и умер в ночь с четверга на пятницу. Томиленко заявил, что считает профессиональную деятельность журналиста единственным возможным мотивом его убийства. "Он был очень неудобным для многих местных политиков. Он ставил неудобные вопросы про коррупцию в Черкассах, затрагивал резонансные темы", – написал в Фейсбуке глава профсоюза украинских журналистов.

Томиленко также потребовал у украинских властей обеспечить журналистам более безопасные условия работы. "После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", – заявил он.

4 мая Вадим Комаров подвергся нападению, в результате которого попал в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. Вскоре журналист впал в кому.

  • В сентябре 2018 года несколько месяцев после нападения умерла Екатерина Гандзюк, общественная активистка и советник депутата Городского совета Херсона. Организаторов и исполнителей убийства пригворили к срокам от трёх до шести с половиной лет тюрьмы.
  • В 2016 в центре Киева в результате подрыва машины был убит журналист Павел Шеремет. По делу об убийстве пока никому не предъявлено обвинения.

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