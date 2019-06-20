Кандидаты от оппозиции жалуются на фальшивых сборщиков подписей

Баллотирующиеся в Московскую городскую думу оппозиционные политики пожаловались на то, что от их имени собирают подписи фальшивые сборщики, которые никак не связаны со штабами кандидатов. Как пишут "Ведомости", об этом заявили Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

Илья Яшин написал в фейсбуке, что такая сборщица с фальшивым подписным листом попросила его поставить подпись за него самого. Она рассказала, что ей предложили собирать подписи за Яшина и обещали по 250 рублей за каждую. Дмитрий Гудков сообщил о лжеволонтере его штаба с фальшивыми подписными листами. Константин Янкаускас рассказал о примерно 50 фальшивых сборщиках с поддельными подписными листами. По его словам, их нашли через группы студсоветов и подработок и пообещали заплатить 250 рублей за одну подпись. На нескольких таких сборщиков написали заявления в полицию.

Янкаускас считает, что такая технология применяется, чтобы избиратели второй раз не подписывались за кандидатов от оппозиции.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил "Ведомостям", что не верит в фальшивых сборщиков и предположил, что "у некоторых кандидатов плохо идёт сбор подписей, они пытаются найти крайних и заранее оправдаться, если что-то пойдет не так".

Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин сказал изданию, что раньше не встречал такую технологию. Он отметил, что фальшивый сбор подписей подпадает под уголовные статьи.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, депутаты будут избираться по 45 округам. Кандидатам нужно собрать до 6 июля в зависимости от округа от четырёх до шести тысяч подписей.