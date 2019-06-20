В Кемеровской области несколько десятков жителей Киселёвска потребовали расселить весь город, рядом с котором расположены угольные разрезы. Об этом они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Ранее из-за тяжёлой экологической обстановки около 15 горожан попросили убежища в Канаде. Позже губернатор Сергей Цивилёв пообещал расселить жителей 71 дома, рядом с которым произошёл подземный пожар. Всего в городе около 90 тысяч жителей.

В видеообращении жители говорят, что хоть местные власти и называют экологическую обстановку нормальной, на самом деле загрязнение из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик превышает нормы в десятки и сотни раз.

"Киселёвск превратился в одну большую промышленную зону. В нём по всем экологическим показателям населению проживать нельзя ", – считают горожане.

В обращении они напоминают, что согласно 42-й статье Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ней и на возмещение ущерба здоровью, причинённого экологическими правонарушениями.

Жители отмечают, что в последние годы в городе резко выросло число онкологических больных, в том числе среди детей. "Смертность в городе в два раза превышает рождаемость", – констатируют они.