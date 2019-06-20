В Кемеровской области несколько десятков жителей Киселёвска потребовали расселить весь город, рядом с котором расположены угольные разрезы. Об этом они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Ранее из-за тяжёлой экологической обстановки около 15 горожан попросили убежища в Канаде. Позже губернатор Сергей Цивилёв пообещал расселить жителей 71 дома, рядом с которым произошёл подземный пожар. Всего в городе около 90 тысяч жителей.
В видеообращении жители говорят, что хоть местные власти и называют экологическую обстановку нормальной, на самом деле загрязнение из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик превышает нормы в десятки и сотни раз.
"Киселёвск превратился в одну большую промышленную зону. В нём по всем экологическим показателям населению проживать нельзя ", – считают горожане.
В обращении они напоминают, что согласно 42-й статье Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ней и на возмещение ущерба здоровью, причинённого экологическими правонарушениями.
Жители отмечают, что в последние годы в городе резко выросло число онкологических больных, в том числе среди детей. "Смертность в городе в два раза превышает рождаемость", – констатируют они.
- В начале июня полтора десятка жителей Киселёвска записали открытое обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить статус беженца в североамериканской стране и разместили его на YouTube. Письмо, в котором жители Киселёвска пожаловались на загрязнение воздуха угольной пылью, подземные пожары, последний из которых произошёл 4 июня. Горожане отметили, что выбрали Канаду потому, что она больше всего похожа с Сибирью по климатическим условиям.
- В пресс-службе министерства гражданства и иммиграции Канады ответили, что запрос жителей Киселёвска получится рассмотреть только в только после их отъезда из России.
- В начале июня губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв передал угольным предприятиям ещё 21 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью около 467 гектаров. В мае угольщикам было передано 113 гектаров.
- У жителей региона всё больше проблем со здоровьем. Продолжительность жизни жителя Кемеровской области на 3–4 года меньше, чем в среднем по России. По уровню заболевания туберкулезом, онкологией, ДЦП, астмой и другими болезнями Кузбасс в лидерах по стране. Рядом с угольными разрезами в регионе живут более 200 тысяч человек.
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