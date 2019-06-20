Нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал обладателем приза самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ — "Харт Трофи". Он стал четвёртым россиянином в истории награды, после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина. Церемония вручения наград НХЛ прошла в Лас-Вегасе.

За Кучерова проголосовали 164 из 171 участников опроса, принимающих решение о вручении приза, сообщает Ассоциации профессиональных журналистов. Помимо приза лучшему игроку он получил "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир регулярного сезона) и "Тед Линдсей Эворд" (самый ценный игрок по версии профсоюза игроков НХЛ).

В прошедшем сезоне НХЛ спортсмен набрал 128 очков (41 гол и 87 голевых пасов), сумев превзойти рекорд среди россиян по этому показателю, установленный нападающим "Баффало" Александром Могильным в сезоне 1992/93 (127 очков).

Одноклубник Кучерова Андрей Василевский был награжден призом лучшему вратарю "Везина Трофи".