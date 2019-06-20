Нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал обладателем приза самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ — "Харт Трофи". Он стал четвёртым россиянином в истории награды, после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина. Церемония вручения наград НХЛ прошла в Лас-Вегасе.
За Кучерова проголосовали 164 из 171 участников опроса, принимающих решение о вручении приза, сообщает Ассоциации профессиональных журналистов. Помимо приза лучшему игроку он получил "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир регулярного сезона) и "Тед Линдсей Эворд" (самый ценный игрок по версии профсоюза игроков НХЛ).
В прошедшем сезоне НХЛ спортсмен набрал 128 очков (41 гол и 87 голевых пасов), сумев превзойти рекорд среди россиян по этому показателю, установленный нападающим "Баффало" Александром Могильным в сезоне 1992/93 (127 очков).
Одноклубник Кучерова Андрей Василевский был награжден призом лучшему вратарю "Везина Трофи".
- "Харт Трофи" вручается с 1924 года. В 1994 году награду получал Сергей Фёдоров, в 2008, 2009 и 2013 году Александр Овечкин, в 2012 году — Евгений Малкин.
- В прошедшем сезоне НХЛ "Тампа" рассматривалась как один из фаворитов Кубка Стэнли, но вылетела в первом же раунде плей-офф. Победителем серии плей-офф стал "Сент-Луис", в команде играют двое россиян, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
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