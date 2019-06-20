Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

Президент России Владимир Путин начал прямую линию с ответа на вопрос о сути национальных проектов. По его словам, конечная цель – повышение уровня жизни россиян. Для этого государству пришлось пойти на неприятные меры , вроде повышения НДС, но они были оправданы."Производство начало расти, инфляция опустилась, начали расти доходы", - сказал Путин

Однако уже следующий вопрос президенту был, почему россияне стали жить хуже? Почему низкие зарплаты? Почему не хватает на еду? Путин усомнился в том, что могут быть зарплаты в 10 тысяч рублей в месяц. Однако признал, что проблема существует и объяснил низкие доходы западными санкциями, падением цен на нефть и тем, что россияне берут слишком много кредитов. Реальные доходы населения сокращались в течение нескольких лет, но теперь они растут, продолжает президент. Выросла и средняя номинальная зарплата, повысился МРОТ, пенсии, одним словом, все растет, заявил Путин.

От зарплат перешли к проблемам в здравоохранении - дефицит кадров, недоступность первичной медицинской помощии обеспечения льготными лекарствами. Путин переадресовывает часть вопросов главе Минздрава. Вероника Скворцова долго рассказывает про перечисление денег, но конкретно на вопросы не отвечает.

В тройку самых задаваемых в этом году попали вопросы о мусоре и так называемой мусорной реформе.По словам Путина, Россия десятилетиями накапливали мусор и никто этим не занимался,а в Тихом океане и вовсе плавают острова мусора. Но у властей есть программа переработки мусора, которая предусматривает строительство около 200 заводов. Объем финансирования 300 миллирдов рублей, треть из бюджета, остальное из бизнеса, сказал президент. Про протесты противников мусорных полигонов в Шиесе Архангельской области и другихрегионах Путина никто не спросил, он и не упомянул.а в Тихом океане и вовсе плавают острова мусора.

По данным ведущих мероприятия, началу трансляции поступило более полутора миллиона вопросов. В прошлом году к этому времени было уже более двух с половиной миллионов обращений. В Кремле разницу объяснили жаркой погодой.

В ходе прямых линий Путин нередко дает обязательные для исполнения поручения.