Из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить косаток

В бухте Средняя Приморского края из "китовой тюрьмы" 20 июня, в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начали вывозить косаток и белух. Об этом корреспонденту издания "Сибирь.Реалии" сообщили экологи.

Во время прямой линии с Путиным был показан сюжет, в котором перевозку млекопитающих назвали "удивительными событиями". Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что косаток и белух выпустят в бухту Шантарская за четыре месяца.

Руководитель Приморской краевой общественной организации "Надежда" рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалии", что на территорию вывоза животных не пускают журналистов. "Там только съёмочная группа "России-1" из Москвы, остальных не впустили. Стоим на сопке с "Первым каналом"", – заявил Трембовлев.

Он отметил, что под кран подогнали вольер с белухами, хотя вывозить собирались косаток. "Загрузили трёх белух в одну ванну, увезли на фуре. Грузят остальных", – передал он. Активист также отметил, что операция длится несколько часов, а журналистов к месту работ по-прежнему не пускают.

В социальных сетях появилось видео, на котором за кадром говорят о том, что косаток грузят в контейнеры, закрытые тентом, а затем погружают в фуры.

Также об операции по выпуску морских млекопитающих сообщили ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе 13 июня адвокат ООО "Океанариум-ДВ" Леонид Дутов сообщил, что выпуск четырёх косаток был запланирован накануне, но отложен из-за юридических проблем.

В пресс-службе администрации Приморского края "Сибирь.Реалии" сообщили, что не располагают информацией о животных. "Всей информацией располагают ученые ВНИРО, это их "вахта". У нас сведений нет", – сказала Дарья Иванова.

В инстаграме зоозащитницы Нины Зыряновой также есть информация о том, что косаток выпускают, но, по её мнению, это происходит в плохих условиях. "Сегодня ночью я узнала, что в "китовой тюрьме" в бухте Средней будет погрузка емкостей в фуры, то есть в те ржавые ванны-"гробы"", – написала Зырянова.

Во ВНИРО изначально отрицали информацию о выпуске млекопитающих.

18 июня в Минприроды заявили, что выпустят косаток из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания в летне-осенний сезон в Охотском море.

7 июня суд в Приморье оштрафовал компанию "Белый кит" на 28,2 млн рублей, признав её виновной в нарушении правил рыболовства в связи с отловом косаток и белух, которые содержатся "китовой тюрьме". 14 июня на 56 миллионов была оштрафована компания "Океанариум ДВ". Также 19 июня оштрафовали "Сочинский дельфинарий" на сумму 37,6 миллиона рублей. Аналогичное дело суд рассмотрит в отношении четвёртой компании-отловщика "Афалина" 24 июня.