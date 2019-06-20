Российских экспертов вернут к бальзамированию тела Хо Ши Мина

Российские эксперты отправятся в Ханой помочь с бальзамированием тела основателя коммунистического режима во Вьетнаме Хо Ши Мина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию решения, полученную у местных властей.

По данным агентства, которое цитирует выдержки из документа, от специалистов ожидается "предложение планов и научных мер по обеспечению на долгий срок абсолютной безопасности тела председателя Хо Ши Мина". Сообщается, что кроме четырёх российских экспертов консервировать останки также будут местные специалисты.

Тело Хо Ши Мина было забальзамировано сразу после его смерти в 1969 году. Советская идея посмертно выставить первого председателя коммунистической партии в мавзолее, кроме Вьетнама, также была реализована в Китае и КНДР. Таким образом в Пекине можно навестить тело Мао Цзэдуна, а в Пхеньяне останки Ким Ир Сена.

По утверждениям Reuters, до развала Советского Союза Москва поддерживала мавзолей в Ханое бесплатно. При этом советские специалисты якобы не предоставляли своим вьетнамским коллегам информации о том, как изготовить правильную смесь для бальзамирования тел.

С 1990-х годов Вьетнам вынужден оплачивать помощь российских экспертов, зато страна получила доступ к списку ингредиентов для создания смеси. При этом Москва якобы настаивает на дальнейшем участии россиян в ежегодном процессе бальзамирования Хо Ши Мина.