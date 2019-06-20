Вместо вопроса Путину протестующие в Шиесе обратились к народу

Протестующие против строительства мусорного полигона рядом с посёлком Шиес в Архангельской области записали во время прямой линии с Владимиром Путиным видеобращение к народу. Они призвали не верить тому, что говорят о них на федеральных телеканалах, назвав себя людьми, "которые защищают свою жизнь и своё право жить на чистом Севере".
Также протестующие призвали всех приезжать в Шиес, чтобы поддержать их. Своё видеообращение противники мусорного полигона закончили скандированием "Руки прочь от Шиеса!". В записи приняли участие около пятисот человек.
Позже активисты рассказали, что изначально собрались для того, чтобы задать вопрос о строительстве полигона Владимиру Путину. Однако в последний момент место прямого включения было перенесено в село Яренск, которое находится почти в 40 километрах от Шиеса. Протестующие считают, что это было сделано специально, чтобы рассеять толпу. Часть активистов действительно отправилась на включение в Яренск.
На самой прямой линии вопросы о строительстве полигона в Шиесе и массовых "антимусорных" протестах по всей России Путину так и не задали. 15-летняя видеоблогерша из Москвы Катя Адушкина лишь подняла тему раздельного сбора мусора. В ответ президент рассказал, что в стране ежегодно генерируется 70 миллионов тонн отходов, поскольку в России сложилось общество потребления. Решение проблемы Путин видит в строительстве двухсот комплексов по переработке мусора общей стоимостью в 300 миллиардов рублей.
- С лета 2018 года в Архангельской области в районе железнодорожной станции Шиес проходит бессрочный протест против строительства полигона для захоронения твердых коммунальных отходов из Москвы и Московской области. Местные жители, экологи и учёные уверены, что размещение такого полигона на шиесских болотах приведёт к экологической катастрофе. Они круглосуточно дежурят у стройки и блокируют дороги, ведущие к ней. В день прямой линии с Владимиром Путиным протестующие разбили в Шиесе палаточный лагерь.
- В правительстве Архангельской области проекту "Шиес" придали статус приоритетного. По планам властей новый мусорный полигон займёт территорию в 300 гектаров. Его стройку охраняют сотрудники ОМОНа и частных охранных предприятий. 4 июня между ними и протестующими произошли столкновения. Несколько активистов были задержаны.
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