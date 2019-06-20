Евросоюз продлил на год санкции в связи с аннексией Крыма

Евросоюз продлил на год ограничительные меры против аннексированных Россией Крыма и Севастополя, говорится в заявлении Совета ЕС.

Решение, которое было одобрено 12 июня Комитетом постоянных представителей Европейского Союза, принято, как и ранее, "в ответ на незаконную аннексию" этих территорией Россией в 2014 году. Евросоюз по-прежнему считает Крым и Севастополь территориями Украины.

Санкции запрещают гражданам ЕС и европейским компаниям импортировать продукцию из Крыма, вкладываться в экономику полуострова, экспортировать некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Также европейским компаниям запрещается вести в Крыму туристический бизнес.

В четверг президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии заявил, что из-за санкций Запад потерял не меньше, чем Россия. По мнению Путина, ограничительные меры даже принесли России некоторую пользу, поскольку "страна смогла мобилизовать ряд отраслей экономики".