Евросоюз продлил на год санкции в связи с аннексией Крыма

Евросоюз продлил на год ограничительные меры против аннексированных Россией Крыма и Севастополя, говорится в заявлении Совета ЕС.
Решение, которое было одобрено 12 июня Комитетом постоянных представителей Европейского Союза, принято, как и ранее, "в ответ на незаконную аннексию" этих территорией Россией в 2014 году. Евросоюз по-прежнему считает Крым и Севастополь территориями Украины.
Санкции запрещают гражданам ЕС и европейским компаниям импортировать продукцию из Крыма, вкладываться в экономику полуострова, экспортировать некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Также европейским компаниям запрещается вести в Крыму туристический бизнес.
В четверг президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии заявил, что из-за санкций Запад потерял не меньше, чем Россия. По мнению Путина, ограничительные меры даже принесли России некоторую пользу, поскольку "страна смогла мобилизовать ряд отраслей экономики".
- ЕС ввёл несколько раундов санкций против России, наиболее жёсткие из них связаны с поддержкой Россией сепаратистов в Донбассе. Представители ЕС неоднократно заявляли, что эти санкции будут отменены только после выполнения Минских соглашений, а продлённые сегодня "крымские" санкции останутся в силе до восстановления территориальной целостности Украины.