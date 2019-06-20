Линия Путина. Прямая или кривая?

Владимир Путин требует от Грудинина "уйти из офшоров", от Зеленского "договариваться с ополченцами", но не отвечает на вопрос, когда же уйдет он сам. "Прямую линию" президента РФ обсуждают политолог Глеб Павловский, экономический аналитик Семен Новопрудский и политик Павел Грудинин. Ведущая Елена Рыковцева

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