В Венгрии виновные в смерти мигрантов получили пожизненные сроки

Суд в Венгрии приговорил четырёх человек к пожизненному заключению по делу о смерти 71 мигранта летом 2015 года. Об этом сообщает Reuters. Подсудимых признали виновными в торговле людьми и убийстве.

Грузовик с телами беженцев, включая детей, обнаружили на территории Австрии. Следователи выяснили, что люди умерли от удушья. Вскоре власти Венгрии предъявили обвинения 11 подозреваемым. Среди обвиняемых - граждане Болгарии, Афганистана и Ливана.

В 2015 году в Европе возник миграционный кризис из-за увеличения потока беженцев и нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Страны Евросоюза перестали справляться с потоком беженцев. Венгрия, в частности, закрыла границу с Сербией. Только за девять месяцев 2015 года Евросоюз зарегистрировал около 700 тысяч заявлений на представление убежища. Всего, по разным данным, за 2015 год в ЕС могло прибыть до двух миллионов беженцев и нелегальных мигрантов.