Суд в Литве вынес приговор за шпионаж в пользу России

Окружной суд в Шауляе признал двух граждан Литвы виновными в шпионаже в пользу России и приговорил каждого к четырём годам и девяти месяцам тюрьмы.

Имена осуждённых не называются. Известно, что один из них 1961 года рождения, другой – 1966-го. При обысках у них нашли около шести с половиной тысяч евро. По данным следователей, осуждённые могли за деньги передавать информацию организации, которую подозревают в шпионаже. В ходе досудебного расследования выяснилось, что организация интересовалась документами литовской военной авиабазы.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Оба осуждённых ранее признали свою вину. Их задержали в декабре 2017 года. Тогда спецслужбы Литвы зафиксировали передачу данных иностранной разведке.

В последние годы в Литве неоднократно фиксировались случаи шпионажа в пользу России. В апреле суд Литве приговорил к семи годам тюрьмы жителя Клайпеды за шпионаж в пользу России. По данным прокуратуры, гражданин Литвы Роман Шушель собирал информации о военных и других стратегических объектах страны. Свою вину он не признал. В марте 2016 года гражданина Литвы приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу информации российским спецслужбам. В 2015 году по подозрению в шпионаже было арестовано сразу несколько человек, в том числе граждан России. Российский МИД неоднократно заявлял, что шпионские скандалы являются проявлением русофобской политики Вильнюса.