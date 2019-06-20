В Тбилиси проходит многотысячный антиправительственный митинг

В Тбилиси около десяти тысяч человек принимают участие в митинге у здания парламента Грузии. Организаторами акции протеста стали практически все значимые оппозиционные партии. Они требуют немедленной оnставки председателя Парламента и министра внутренних дел.

Причиной протеста оппозиции и значительной части общественности стало участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова.

Не смотря на то, что Гаврилов занимает пост президента Ассамблеи, многих в Грузии возмутило то, что его пустили в страну и он вёл заседание ассамблеи в здании грузинского парламента. Накануне визита в Тбилиси депутат подтвердил, что считает необратимым признание Россией Абхазии и Южной Осетии.

Утром оппозиционные партии блокировали зал заседаний законодательного органа, после чего межпарламентская ассамблея прекратила работу. Оппозиционные активисты окружили Тбилисский отель, где жили российские депутаты, но местная полиция сумела их эвакуировать. Гаврилов и его коллеги вылетели в Москву первым же рейсом.