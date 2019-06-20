"Украинская ассоциация пленных" попросила Зеленского о встрече

"Украинская ассоциация пленных" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести встречу с бывшими заложниками, а также родственниками удерживаемых пророссийскими сепаратистами в Донбассе, а также пропавших без вести. Копия открытого письма на имя Зеленского имеется в распоряжении Радио Свобода.

Авторы обращения отмечают, что новый президент Украины неоднократно заявлял о задаче освобождения всех незаконно удерживаемых в Донбассе, а также возвращения на родину политических заключённых из тюрем России и аннексированного Крыма, как об одном из своих приоритетов. В документе также указывается, что 30 мая Зеленский встречался с пятью родственниками заложников. Однако представители "Украинской ассоциации пленных" на этой встрече не присутствовали.

Составители документа указывают, что ситуация с украинскими заложниками является острой гуманитарной проблемой. Авторы пишут, что готовы представить Зеленскому реальные факты о задержанных военных и гражданских лицах. Активисты также сообщили о готовности представить президенту законопроект и дорожную карту по освобождению украинцев, удерживаемых сепаратистами в Донбассе и находящихся под стражей в России.