Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду

Суд в Киеве в пятницу вынес решение в пользу Михаила Саакашвили, разрешив бывшему президенту Грузии и главе администрации Одесской области баллотироваться в депутаты Верховной Рады на предстоящих выборах.

Видео из зала суда опубликовал Саакашвили в фейсбуке. Сам он назвал решение "справедливым", подчеркнув, что "атмосфера в стране изменилась", и давления на суд не было.

По закону, для того, чтобы иметь возможность баллотироваться в депутаты, кандидат должен последние 5 лет постоянно проживать на территории Украины. Формально Саакашвили не исполнил это требование, поскольку в феврале прошлого года после лишения украинского гражданства его депортировали из страны. Вернулся он только в мае нынешнего года, после того как новый президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Саакашвили утверждал, что депортация была незаконной.

Саакашвили возглавляет партию "Движение новых сил", которая идёт на выборы в Раду самостоятельным списком. По словам Саакашвили, он вместе со своей командой хочет "помочь президенту Зеленскому побороть коррупцию в Украине".

Параллельно с избирательной кампанией на Украине, Саакашвили в фейсбуке активно комментирует народные волнения в Грузии, называя их "восстанием против России и олигархов". У власти в Грузии стоят политические противники Саакашвили, а его сторонники являются ведущей оппозиционной силой.