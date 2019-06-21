Теодор Курентзис ушел с должности худрука Пермской оперы

21 июня дирижёр Теодор Курентзис объявил о прекращении своей работы в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Он останется руководить Дягилевским фестивалем в Перми.
"Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna. Коллектив не становится частью какой-либо из существующих институций, а формирует независимую структуру управления и будет осуществлять концертную деятельность, просветительскую работу и экспериментальные проекты в сфере музыки", - рассказала пресс-секретарь musicAeterna Оксана Гекк.
В министерстве культуры сказали, что художественный руководитель Пермской оперы не уведомил ведомство о своем уходе.
На сайте театра в пятницу появилось сообщение, в котором сказано, что Курентзис "завершает свою работу в должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, но не покидает Пермского зрителя, сохраняя за собой художественное руководство Дягилевским фестивалем, постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna в Перми". Как говорится в сообщении, такой формат сотрудничестве был предложен Курентзисом и одобрен губернатором Пермского края и руководством театра.
Дягилевский фестиваль будет проходить в Перми ежегодно. Его художественным руководителем останется Теодор Курентзис. При этом с 2021 года на базе театра Шатле будет создан филиал фестиваля, который соединит Пермь с Парижем, подчеркнули в пресс-службе Пермского оперного.
- Теодор Курентзис родился в Афинах, дирижерское образование получил в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова в классе Ильи Мусина. С 2004 по 2010 годы был главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета, где основал оркестр и камерный хор musicAeterna. С 2011 года — худрук Пермского театра оперы и балета им. Чайковского и Дягилевского фестиваля.
- О причинах ухода Курентзиса с поста художественного руководителя Пермского театра не сообщается. Между тем, в последние недели СМИ писали о том, что он может покинуть свой пост из-за конфликта вокруг строительства новой сцены для театра. В частности, "Медуза" в начале мая писала, что к проекту строительства новой сцены театра подключился худрук Новосибирского оперного театра Владимир Кехман. Курентзис, ранее работавший в Новосибирске, публично критиковал Кехмана, и наоборот - в частности, во время скандала с постановкой оперы "Тангейзер". В начале июня сообщалось, что Курентзис в ближайшее время может переехать в Петербург с частью творческого коллектива Пермского театра.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.