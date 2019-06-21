Теодор Курентзис ушел с должности худрука Пермской оперы

21 июня дирижёр Теодор Курентзис объявил о прекращении своей работы в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Он останется руководить Дягилевским фестивалем в Перми.

"Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna. Коллектив не становится частью какой-либо из существующих институций, а формирует независимую структуру управления и будет осуществлять концертную деятельность, просветительскую работу и экспериментальные проекты в сфере музыки", - рассказала пресс-секретарь musicAeterna Оксана Гекк.

В министерстве культуры сказали, что художественный руководитель Пермской оперы не уведомил ведомство о своем уходе.

На сайте театра в пятницу появилось сообщение, в котором сказано, что Курентзис "завершает свою работу в должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, но не покидает Пермского зрителя, сохраняя за собой художественное руководство Дягилевским фестивалем, постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna в Перми". Как говорится в сообщении, такой формат сотрудничестве был предложен Курентзисом и одобрен губернатором Пермского края и руководством театра.

Дягилевский фестиваль будет проходить в Перми ежегодно. Его художественным руководителем останется Теодор Курентзис. При этом с 2021 года на базе театра Шатле будет создан филиал фестиваля, который соединит Пермь с Парижем, подчеркнули в пресс-службе Пермского оперного.